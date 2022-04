Poste Italiane è sempre alla ricerca di nuovo personale da impiegare presso i suoi uffici diffusi su tutto il territorio nazionale. Le posizioni ricercate di volta in volta possono essere consultate direttamente attraverso il sito web dell'azienda, nella sezione recruiting: tali posizioni sono variabili e possono essere richieste per ciascuna caratteristiche e peculiarità differenti.

In questo momento, vi sono delle selezioni aperte sia per personale in possesso del solo diploma di scuola superiore, sia di personale laureato: nello specifico, si tratta rispettivamente del profilo di front end in provincia di Bolzano e di impiegati per funzioni digital in tutta Italia.

Le scadenze per queste Offerte di lavoro sono fissate a fine 2022.

Selezioni aperte per impiegati digitali

Al fine di rafforzare il settore tecnologico della società, Poste Italiane sta selezionando Laureati in Ingegneria, Informatica, Matematica, Economia, Statistica, Fisica, Computer e Data Science, Industrial Design, User Experience Design, Digital Marketing che abbiano maturato non oltre 3 anni di esperienza in ambito tecnologico e digitale.

I candidati selezionati saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e introdotti in un percorso di crescita professionale all'interno della funzione digital.

Le assunzioni in questione riguardano tutta Italia e le domande di partecipazione alla selezione di Poste Italiane potranno essere inoltrate sino a fine dicembre.

Assunzioni per sportellisti con diploma superiore

Per gli uffici che si trovano nella provincia di Bolzano, invece, è possibile presentare domanda di partecipazione per la posizione di operatore di front end, ovvero colui che offre assistenza ai clienti, svolge operazioni amministrative e promuove i prodotti offerti da Poste Italiane.

Per potersi candidare è necessario possedere alcuni requisiti:

diploma di scuola superiore;

patentino di bilinguismo.

Anche in questo caso, i candidati interessati a proporsi per ricoprire questa situazione avranno tempo fino alla fine dell’anno.

Modalità di invio delle domande di partecipazione

Coloro che vogliono concorrere all’assegnazione di una delle posizione aperte in Poste Italiane, dovranno inviare la propria domanda in via telematica.

Per farlo, dovranno utilizzare il form appositamente predisposto e contenuto in ciascun annuncio di selezione del personale: le posizioni aperte possono essere consultate nella sezione “recruiting” del sito web della società e le domande potranno essere trasmesse cliccando sul pulsante azzurro recante la scritta “invia candidatura ora”.

Per entrambi i profili segnalati, c’è tempo per inviare la propria candidatura fino al prossimo 31 dicembre.