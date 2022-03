Gruppo Distribuzione è una società operante nell'ambito della comunicazione inbound e outbound che può vantare numerosi marchi celebri tra i suoi clienti, tra i quali si può sicuramente menzionare Poste Italiane.

Più specificatamente, Gruppo Distribuzione si qualifica come una multinazionale fondata alla fine degli anni '90 e che è attiva in diversi settori: telco, media, energy, banking e public sector, attraverso una rete consolidata di contact center outbound ed Inbound in tre diversi Paesi (Italia, Romania e Brasile).

La società conta oltre 4000 dipendenti ed è spesso alla ricerca di nuovo personale da impiegare a vario titolo presso le proprie sedi: in questo momento si è alla ricerca di 15 operatori, uomini o donne, da destinare all'assistenza della clientela di Poste Italiane.

Selezioni per operatori per supporto a distanza

Come già previamente anticipato, la società sta selezionando 15 operatori call center inbound, addetti al supporto clientela di Poste Italiane per la sede di Roma.

I candidati selezionati per occupare la posizione saranno coinvolti in intenso programma di formazione iniziale e a successivi percorsi di perfezionamento, con possibilità di crescere professionalmente. I nuovi operatori saranno assunti con contratto da lavoratore dipendente e lo stipendio si aggirerà tra i 900 e i 1200 euro netti al mese.

Requisiti per partecipare alla selezione

Per partecipare alla selezione è sufficiente che i candidati siano in possesso del diploma di scuola superiore.

Sono richiesti, inoltre, una buona dizione e buone capacità di comunicazione.

I candidati, poi, dovranno saper utilizzare il computer e le principali applicazioni informatiche, essere disponibili a lavorare su turni variabili dal lunedì al sabato, conoscere una seconda lingua e avere una buona attitudine al lavoro in team.

Modalità di invio del proprio curriculum

Come già previamente specificato, delle selezioni per i nuovi operatori addetti al supporto clienti di Poste Italiane, si sta occupando la società Gruppo Distribuzione: le candidature per tale profilo, dunque, non dovranno essere inviate attraverso il sito di Poste, bensì attraverso i principali siti che si occupano di annunci di lavoro e di selezione del personale.

Coloro che, invece, sono interessati a collaborare con Poste Italiane in altri profili professionali, possono consultare la pagina delle "posizioni aperte" sul sito web della società, in cui sono elencate tutte le selezioni attive in quel momento, che possono riguardare sia personale laureato, sia personale in possesso del solo diploma di scuola superiore.