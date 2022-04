Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° aprile e sul sito Ripam sono stati pubblicati i due bandi di concorso per le nuove assunzioni di diplomati e laureati al Ministero della Giustizia. Si tratta di immissioni a tempo determinato anche di 36 mesi. I posti messi a disposizione sono in tutto 5410: fra essi 3750 per diplomati e 1660 per laureati.

I posti a concorso e i requisiti per accedere

Più nel dettaglio si cercano fra i diplomati:

280 IT junior

400 addetti alla contabilità junior

70 addetti all'edilizia junior

3000 operatori data entry

Quanto ai laureati, i posti messi al bando sono:

180 per IT senior: per laureati in informatica, matematica, ingegneria, fisica

per laureati in informatica, matematica, ingegneria, fisica 200 per addetti contabilità senior: per laureati in scienze politiche, economia e commercio

per laureati in scienze politiche, economia e commercio 150 per addetti all'edilizia senior: per laureati in architettura, ingegneria

per laureati in architettura, ingegneria 40 statistici per laureati in scienze statistiche, scienze statistiche ed attuariali

per laureati in scienze statistiche, scienze statistiche ed attuariali 1.060 tecnici di amministrazione per laureati in legge, economia e commercio, scienze politiche

per laureati in legge, economia e commercio, scienze politiche 30 analisti di organizzazione per laureati in legge, psicologia, economia e commercio, scienze politiche, scienze statistiche, sociologia

Per inviare la domanda c'è tempo fino al 28 aprile

Tutti gli interessati possono inoltrare la domanda di partecipazione compilando il modulo elettronico sul sistema Step-one 2019.

C'è bisogno dell'attivazione dello SPID ovvero del Sistema pubblico di identità digitale.

La data di scadenza è fissata al 28 aprile, alle ore 14. Occorre però provvedere al pagamento della tassa di concorso di 10,00 euro.

L'iter del concorso, prevista una valutazione dei titoli e una prova scritta

I due concorsi Ripam per 5410 posti prevedono una valutazione dei titoli e una prova scritta unica. La prova scritta consiste in un test di 40 quiz a risposta multipla da risolvere in un'ora. La valutazione titoli per diplomati ricomprende anche un'eventuale possesso della laurea.

Le prove verteranno su materie specifiche per ogni profilo. Per il profilo di tecnico statistico si dovrà studiare: basi di dati; metodi statistici per analisi dei dati.

Per il profilo di tecnico di amministrazione ci si dovrà preparare su: diritto amministrativo; servizi di cancelleria. Per il profilo di tecnico di contabilità junior ci si dovrà concentrare su: contabilità di stato; ragioneria; lingua inglese. Per il profilo di tecnico di edilizia junior ci si dovrà concentrare su: estimo; contabilità dei lavori; lingua inglese.

Per il profilo operatore di data entry si dovranno studiare: elementi di informatica; elementi di diritto pubblico e lingua inglese.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: + 0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta sbagliata: - 0,375 punti. Per superare la prova bisogna ottenere almeno 21/30 punti.