La Consob ha recentemente pubblicato due bandi per assumere 10 dipendenti a tempo indeterminato presso le sedi di Roma e di Milano. Gli interessati possono presentare la domanda entro il 23 giugno 2022 attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione sul sito della Consob.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se intende partecipare alle prove nella sede di Roma o Milano; i candidati devono indicare nella domanda un indirizzo al quale la Consob invierà le comunicazioni inerenti al concorso.

I posti a concorso sono i seguenti:

quattro operatori (due per la sede di Roma, due per la sede di Milano)

(due per la sede di Roma, due per la sede di Milano) sei vice assistenti (quattro per la sede di Roma, due per la sede di Milano)

Requisiti per la partecipazione

I requisiti generali per la partecipazione ai due concorsi sono la maggiore età, la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, l'idoneità fisica alla mansione e il godimento dei diritti civili e politici.

Ci sono poi requisiti differenziati specifici per i due concorsi.

Per candidarsi come operatori è sufficiente aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (ossia la licenza media inferiore). Inoltre è necessario avere la patente di guida di categoria non inferiore alla B da almeno tre anni.

Per candidarsi nel ruolo di vice assistenti occorre invece aver conseguito il diploma di maturità o titolo equipollente.

L'iter della selezione, scritto, orale e colloquio per i posti di operatore e vice assistente

Entrambi i concorsi prevedono lo svolgimento di:

una prova scritta;

valutazione dei titoli;

una prova orale;

un colloquio in lingua inglese.

La prova scritta del bando per operatore consiste in un test di 100 quiz a risposta multipla su specifiche materie distinte per profilo della durata di due ore, dove il punteggio massimo conseguibile è 50 punti.

La prova scritta per il ruolo di vice assistente consiste in un test di 120 domande a cui rispondere in 140 minuti, che può esser valutata fino a un massimo di 60 punti.

Si procederà alla formazione di due distinte graduatorie, una per i posti della sede di Roma e una per quelli della sede di Milano.

Per il bando di operatore sono ammessi alla prova orale e al colloquio in lingua inglese i candidati che ottengono almeno 30 punti e si sono classificati nelle prime 20 posizioni.

Per quello di vice assistente sono ammessi alla prova orale e al colloquio in lingua inglese i candidati che hanno conseguito una votazione di almeno 36 punti.

La data e il luogo di svolgimento del colloquio e della prova orale verranno resi noti sul sito Internet di Consob almeno 20 giorni prima delle prove stesse.

La prova orale è finalizzata alla verifica dei requisiti tecnico-professionali e delle cognizioni.

Il colloquio in lingua inglese consiste nella lettura e nella discussione di un brano. Per quando riguarda il colloquio in lingua inglese il punteggio massimo conseguibile è di 5 punti.

I candidati vincitori dovranno sostenere un periodo di prova per la durata di 6 mesi: durante questa fase avranno diritto allo stipendio. L'accettazione del periodo di prova non può essere condizionato.