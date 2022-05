Unipolsai ha inserito diverse posizioni di lavoro d'ufficio nella sezione del suo sito ufficiale dedicata alle carriere. Si tratta di offerte di lavoro dedicate a diplomati e laureati i quali potranno per esempio lavorare nei settori: tecnico, commerciale e marketing. Per inviare il curriculum online e candidarsi ai ruoli indicati non ci sono scadenze da rispettare e bisogna accedere al portale del lavoro specificato all'inizio.

Unipolsai: diplomati e laureati per l'ufficio tecnico e commerciale

Quanto alla selezione di diplomati e laureati da impiegare nell'ufficio tecnico, il candidato ideale lavorerà per conto del gruppo alberghiero e ristorativo UNA.

Egli si occuperà di efficienza energetica, in particolare le sue attività saranno: interventi manutentivi sulla struttura ricettiva che ne ha bisogno, contrattazione con i fornitori, verifica del consumo energetico per poter attuare le migliorie necessarie in termini di efficienza, preparazione dei documenti tecnici indispensabili a questo lavoro. Unipolsai richiede personale in possesso di un diploma da geometra o di una laurea in ingegneria, con esperienza a livello di impianto elettrico e valutazione energetica, che conosca i programmi Microsoft 365 e Autocad 2d. Al lavoratore verrà applicato il contratto nazionale del commercio, il luogo di lavoro principale sarà Milano ma potrà capitare di doversi spostare in altre sedi.

Il personale ricercato per l'ufficio commerciale svolgerà il suo incarico per conto della società controllata di noleggio Unipol Rental e avrà i seguenti compiti: gestire il portafoglio clienti aziendali e introdurne nuovi, assisterli nelle loro decisioni in merito all'uso degli automezzi noleggiati, assicurare il raggiungimento degli obiettivi di fatturato preventivati.

Per tale missione l'azienda richiede il possesso di un diploma e soltanto in via facoltativa di una laurea, esperienza nel settore, conoscenza delle zone assegnate e di Office. In merito al contratto di lavoro, si inizierà a tempo determinato per 1 anno o direttamente a tempo indeterminato a seconda del livello di competenza del candidato.

Si andrà a lavorare presso la filiale di Cologno Monzese (MI).

Unipolsai: la selezione per l'ufficio marketing

La selezione per l'ufficio marketing di Unipolsai prevede che il prescelto si occupi di analisi della campagna pubblicitaria digitale del gruppo assicurativo. Nello specifico, egli dovrà misurare la capacità dell'azienda di vendere i propri prodotti e servizi, utilizzare applicazioni come google analytics per ottenere statistiche sulle performance aziendali, analizzare le strategie di marketing digitale messe in campo e comunicarne i risultati. Il ruolo richiede laureati in statistica, informatica o materie simili, con esperienza di 2 anni nel settore, conoscenza degli strumenti analitici e dei linguaggi di programmazione opportunamente elencati dall'annuncio ufficiale e dell'inglese.

L'inquadramento non viene accennato ma si potrà scegliere di lavorare a Cologno Monzese o Bologna.

Come inviare il curriculum online

Per inviare il curriculum online bisogna digitare 'unipolsai lavora con noi' su un motore di ricerca e accedere al portale del lavoro cliccando sul link relativo al Gruppo Unipol. Una volta dentro la sezione carriere, si potrà osservare un elenco che include le tre posizioni aperte descritte sopra. Basterà cliccare la propria scelta per leggerne i dettagli e infine il pulsante 'Candidati' per procedere con la candidatura.