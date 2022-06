Ferrovie dello Stato è alla ricerca di capistazione, che saranno selezionati dopo aver inviato la domanda di candidatura via web. I candidati che aspirano ad assumersi questo incarico, dovranno prima accertarsi di essere in possesso dei requisiti richiesti e poi inviare la domanda di candidatura tramite apposito form.

In cosa consiste il ruolo del capostazione in Ferrovie dello Stato

Il ruolo del capostazione è importante per il settore del trasporto e della logistica, in quanto considerato vero punto di riferimento per i viaggiatori. In particolare l'annuncio inerente all'offerta di lavoro di Ferrovie dello Stato prevede un percorso di formazione professionalizzante per capistazione.

Il ruolo che sarà affidato, a coloro che saranno selezionati, prevede principalmente attività di dirigenza del movimento, ovvero la regolazione della circolazione ferroviaria, ma anche di sorveglianza e coordinamento di tutte le attività che riguardano la stazione. Inoltre le risorse si occuperanno anche dei settori relativi all'andamento dei treni e all'applicazione delle norme regolamentari dell'esercizio.

I requisiti richiesti ai candidati per diventare capostazione

Le risorse che saranno selezionate devono essere in possesso di determinati requisiti, come avere una età compresa tra i 18 e i 29 anni, in quanto sarà offerto un contratto di apprendistato professionalizzante, riservato esclusivamente a neoassunti di quell'età.

In secondo luogo è necessario possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado, la patente di tipo B e i requisiti fisici adeguati per l'esercizio della professione. Tali requisiti devono essere stati già acquisiti dai candidati nel momento della data di scadenza dell'annuncio, a eccezione del requisito della patente di tipo B che potrà essere acquisita in una data precedente alla relativa assunzione.

Il voto del diploma potrà essere considerato come requisito preferenziale al momento della valutazione delle domande.

Le sedi di lavoro sono: Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Come inviare la domanda

Per poter inviare la domanda bisogna accedere al sito ufficiale di Ferrovie dello Stato.

Successivamente gli aspiranti devono visitare la sezione dedicata alle Carriere e cercare, tra i vari annunci, l'offerta di lavoro dedicata ai capistazione. Dopo aver selezionato la città desiderata, si aprirà una pagina in cui sono presenti tutte le indicazioni precise sui requisiti richiesti e sulle modalità di invio della domanda, la quale potrà essere inoltrata dopo aver cliccato sul tasto "Candidati".