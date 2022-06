Ferrovie dello Stato ha aperto nuove posizioni destinati a diplomati. In particolare le risorse si potranno candidare come assistenti lavori realizzazione opere tecnologiche, specialista mobile, specialista espropri, gestore subappalti. Le scadenze per inviare la propria candidatura sono fissate nel mese di giugno, quindi c'è ancora poco tempo per candidarsi. Le domande di candidatura devono essere inoltrate in modalità tramite il sito della società.

Offerte di lavoro Ferrovie italiane: selezioni entro il 13 giugno per assistente lavori e gestore subappalti

Gli assistenti lavori realizzazione opere tecnologiche si occuperanno, tra le varie mansioni, del controllo dei lavori eseguiti dall'appaltatore, vigilare sulla sicurezza nei cantieri e sulla regolarità della circolazione dei treni. Per candidarsi a tale posizione è necessario essere in possesso di un diploma nella scuola secondaria di secondo grado in ambito tecnico oppure di una laurea magistrale in Ingegneria (il requisito non è obbligatorio), conoscere la lingua inglese e i principali programmi informatici, avere esperienza di quattro anni in ambito ferroviario. La sede del lavoro è Verona, il contratto proposto è a tempo indeterminato.

La scadenza per presentare domanda è fissata al 13 giugno.

Un'altra offerta di lavoro con scadenza al 13 giugno è quella destinata alla figura di gestore subappalti. Le risorse si occuperanno di verificare, per gli appalti affidati, i requisiti necessari per l'autorizzazione di subappalti/subaffidamenti. I requisiti richiesti sono: esperienza nel medesimo abito di almeno due anni, conoscenza delle normative del settore e dei principali programmi informatici, diploma tecnico o laurea (anche in questo caso non obbligatoria).

Le sedi del lavoro sono Roma e Palermo mentre il tipo di contratto proposto è a tempo indeterminato.

Fs cerca specialisti con diploma

Fs italiane sta cercando anche specialisti. Lo specialista mobile asset management è una figura che si occupa principalmente di coordinare i referenti territoriali societari in merito a specifiche attività degli apparati, fornendo assistenza tecnica specialistica.

Per tale ruolo sono richiesti: diploma superiore, esperienza triennale nello stesso ambito, conoscenza della lingua inglese e dei principali programmi informatici. La scadenza per candidarsi è l'8 giugno mentre la sede del lavoro a tempo indeterminato è Roma.

A Napoli è aperta la selezione per specialista espropri, una figura che si occupa, per l'appunto, di progettare ed eseguire procedure espropriative. Anche in questo caso è sufficiente un diploma tecnico oppure una laurea, ed è gradita una precedente progettazione di espropri. Il tipo di contratto offerto è indeterminato e la scadenza è il 13 giugno.