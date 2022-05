Enel ha recentemente aggiornato le sue Offerte di lavoro. In particolare ha aperto le selezioni per diplomati da assumere in diversi ruoli professionali, tra cui quello di analisti, consulenti di spazio Enel in diverse sedi, assistenti di control room. Le candidature devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica.

Lavoro Enel: le opportunità per analisti e consulenti

Tra le proposte lavorative che Enel ha aperto per i diplomati vi è quella per analista cyber security. Questa figura sarà inizialmente affiancata da colleghi esperti e seguirà un piano formativo puntuale al fine di svolgere mansioni come: monitorare le minacce attraverso le tecnologie utilizzate per erogare i servizi, gestire incidenti ed eventi cyber, verificare report tecnici ed executive riguardo a eventi cyber rilevanti.

La società sta selezionando persone motivate e intraprendenti che abbiano conseguito un diploma di indirizzo informatico, abbiano conoscenza della lingua inglese ed esperienza in ambito cyber di almeno sei anni con tutte le competenze relative. Il tipo di contratto offerto sarà valutato in base alle conoscenze e competenze delle risorse. La sede del lavoro è Roma.

I consulenti spazio Enel, invece, saranno assunti per le sedi di Brescia, Pordenone, Bologna, Genova e Pavia; si occuperanno delle attività di promozione e vendita dei servizi di Enel Energia e stipulare i relativi contratti, gestire la clientela anche dopo la vendita dei prodotti, assicurare la conduzione di trattative commerciali, analizzando le specifiche esigenze del cliente.

Anche per questa posizione è sufficiente il diploma, ma bisogna avere esperienza nel campo della vendite, della gestione della clientela, conoscenza del pacchetto Office, flessibilità e orientamento al cliente. Il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato.

Assunzioni per assistenti di control room e come inviare la propria domanda di candidatura

Enel sta selezionando risorse anche per il ruolo di assistenti di control room h24 che abbiano conseguito un diploma superiore a indirizzo tecnico, buona conoscenza della lingua inglese, esperienza lavorativa nell'ambito delle telecomunicazioni con le relative competenze acquisite. Le figure lavoreranno nell'ambito dei processi di event management e incident management, con focus sulle infrastrutture IT. La sede del lavoro è Roma.

Per candidarsi a tutte le offerte di lavoro di Enel bisogna collegarsi sulla sua piattaforma nella sezione "Carriere" e poi in "Posizioni aperte". Dopo aver effettuato l'accesso, la procedura si ultimerà cliccando su "Invia candidatura".