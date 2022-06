La nota azienda di corrispondenza, Poste italiane, è alla ricerca di portalettere su tutto il territorio nazionale. Coloro che aspirano a lavorare svolgendo questa mansione, devono verificare preventivamente di possedere i requisiti richiesti e successivamente inviare la propria domanda di candidatura. Quest'ultima non può essere inviata in modalità carta ma esclusivamente in via telematica seguendo la procedura richiesta dalla società. Ma quali sono i requisiti richiesti?

Ecco quali sono i requisiti che i candidati devono possedere per poter diventare portalettere in Poste italiane

Per candidarsi al profilo professionale richiesto da Poste italiane, gli aspiranti devono possedere dei requisiti specifici, in primis come titolo di studio, il diploma di scuola secondaria di secondo grado. In secondo luogo è necessario, per le risorse da selezionare, possedere una patente di guida in corso di validità che servirà per la guida dei motomezzi aziendali. Infatti i portalettere hanno generalmente il compito principale di consegnare la corrispondenza agli indirizzi indicati, ma talvolta anche di compilare correttamente moduli e ricevute di consegna, identificare il tragitto più veloce, smistare la posta dell'area di competenza e prepararla per la consegna, custodire la corrispondenza e fare attenzione a non danneggiarla.

Infine i candidati che desiderano lavora nella provincia autonoma di Bolzano, devono essere in possesso del patentino di bilinguismo.

Poste italiane non richiede particolari conoscenze specialistiche per tale profilo professionale

Dunque i candidati con diploma e patente in corso di validità potranno candidarsi per questa posizione lavorativa anche senza possedere una pregressa esperienza nel campo.

Il contratto inizialmente proposto è a tempo determinato, secondo le specifiche esigenze aziendali sia per quanto concerne la durata sia in termini numerici. Gli aspiranti, al momento dell'inoltro della domanda, potranno scegliere una sola area territoriale di preferenza per poter essere successivamente coinvolto nel processo di selezione in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

Come inviare la domanda e sapere l'esito della relativa candidatura

Per candidarsi a questa posizione bisogna collegarsi al sito ufficiale di Poste italiane "poste.it", e cliccare su "posizioni aperte". Successivamente si deve cliccare sull'annuncio dedicato ai portalettere e su "Invia candidatura ora". Coloro che saranno selezionati dall'azienda riceveranno una email all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, per poi sostenere tre prove: la prima è un test attitudinale; la seconda prevede la prova d’idoneità alla guida del motomezzo; la terza, infine, il sostenimento di un colloquio.