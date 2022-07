Bartolini ha inserito diverse posizioni di lavoro d'ufficio nell'area carriere del suo sito web ufficiale. Gli impiegati lavoreranno nelle seguenti aree d'azienda: consegne, assistenza e data entry. Le relative candidature non prevedono date di scadenza e sono rivolte ai diplomati di qualsiasi scuola superiore. Inoltre, per poter inviare il cv online bisogna accedere al portale aziendale del lavoro.

Bartolini: diplomati per lavoro d'ufficio consegne e assistenza

In merito alla selezione di personale per lavoro d'ufficio consegne, i diplomati ricercati da Bartolini dovranno gestire la spedizione dei pacchi e il momento del ricevimento da parte della clientela.

Inoltre, insieme al proprio responsabile decideranno i viaggi da assegnare ai vari trasportatori. Per questo ruolo sono richiesti un diploma, conoscenza dei programmi informatici di base e delle zone oggetto delle consegne. In via facoltativa è richiesta anche qualche esperienza precedente in ambiti simili. Il contratto di lavoro potrà essere sia a tempo pieno che parziale e si lavorerà presso le filiali di Parma Messaggeria, Cagliari, Firenze Osmannoro, Gorizia (Palmanova), Mi Sedriano, Origgio, Rovereto e Settimo Torinese.

Quanto alla ricerca per il settore assistenza, i candidati scelti si occuperanno principalmente di assistenza telefonica dei clienti allo scopo di risolvere i problemi che possono incorrere a seguito di una spedizione.

Gestiranno quindi situazioni come la rottura di un prodotto, il reso o una consegna non andata bene. Per questa mansione sono ricercati diplomati con esperienza nelle fasi che seguono la vendita. Si aggiungono la conoscenza degli applicativi informatici fondamentali, dell'inglese e la capacità di relazionarsi. I luoghi di lavoro potranno essere: Bologna Roveri, Brescia, Cesena, Firenze Calenzano, Landriano, Landriano Messaggeria, Padova Interporto, Padova Messaggeria, Parma Messaggeria, Pescara, Roma Fiano e Rovereto.

Bartolini seleziona impiegati data entry

Gli impiegati data entry selezionati da Bartolini si dedicheranno all'inserimento dei dati di ciascuna spedizione e alla preparazione dei relativi documenti. Le persone scelte dovranno essere diplomate e in grado di svolgere questo lavoro in modo preciso. L'inquadramento prevede il turno di pomeriggio e si verrà assegnati alle sedi di: Pomezia e To Orbassano.

Come si invia il cv online

Il cv online si invia accedendo al portale del lavoro digitando 'Bartolini lavora con noi'. Una volta cliccato il relativo link, all'interno del portale bisognerà utilizzare il pulsante 'Guarda le selezioni aperte' per avere a disposizione l'elenco delle offerte di lavoro. Infine, un click sul ruolo preferito ne mostrerà la descrizione e il pulsante 'Accedi/Invia curriculum' tramite il quale completare la candidatura.