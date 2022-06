Unipolsai ha inserito nuove posizioni di lavoro d'ufficio nella sezione carriere del suo sito web istituzionale. Come esempi dei ruoli ricercati attualmente si possono considerare i seguenti: il revenue manager, lo specialista dei media e l'analista network fornitori. Per partecipare alle selezioni bisogna accedere al portale del lavoro indicato prima e non ci sono scadenze entro cui inviare il cv online.

Unipolsai: lavoro d'ufficio come revenue manager e specialista dei media

Il lavoro d'ufficio che svolgerà il revenue manager ricercato da Unipolsai comprende determinate mansioni, tra cui: gestione del parco Hotel assegnato dal gruppo Una per massimizzarne i ricavi, preparazione delle previsioni annuali, delle strategie di prezzo e di vendita, analisi dell'andamento aziendale e della concorrenza.

Per questo incarico l'azienda assicurativa chiede laureati in economia aziendale, turismo, statistica o materie analoghe, 2 anni di esperienza in contesti simili, conoscenza di Office e dell'inglese. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato con benefit come buoni pasto e prezzi agevolati per l'uso dei servizi ristorativi. Si lavorerà a Milano.

Nel caso della figura dello specialista dei media, il personale selezionato da Unipolsai verificherà le fonti di informazione da utilizzare per realizzare le notizie aziendali, gestirà le relazioni con gli organi di informazione, realizzerà il comunicato stampa ogni volta che sarà necessario diffondere i dati inerenti l'attività del gruppo assicurativo.

Tra i requisiti richiesti vi sono: laurea in marketing o comunicazione ed esperienza di 3 anni nel settore. L'inquadramento sarà a tempo indeterminato e il luogo di lavoro sarà San Donato Milanese.

Unipolsai cerca la figura dell'analista network fornitori

Come analista network fornitori, il candidato ricercato da Unipolsai dovrà analizzare economicamente e geograficamente le strutture sanitarie affidate dalla società UniSalute, redigere rapporti su fatturato e prezzario dei servizi offerti dalle strutture gestite.

Per questo ruolo l'azienda ha bisogno di laureati in economia o statistica con esperienza di almeno 2 anni in questo campo, conoscenza di Office e preferibilmente di Business Object e SQL. I candidati che rispecchiano i requisiti saranno assunti con contratto a tempo indeterminato a Bologna.

Come inviare il cv online

Per inoltrare il cv online sarà necessario accedere alla sezione carriere del sito aziendale digitando 'unipolsai lavora con noi' su un motore di ricerca.

Il link al portale del lavoro condurrà a una pagina al cui interno bisognerà cliccare un altro link, ovvero quello del Gruppo Unipol. A questo punto, comparirà l'elenco delle offerte di lavoro, comprese le tre descritte sopra. Non rimane che cliccare la propria scelta, leggerne le caratteristiche e completare l'invio del curriculum tramite il pulsante 'Candidati'.