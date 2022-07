Intesa Sanpaolo aggiorna costantemente le proprie Offerte di lavoro sul sito ufficiale. Attualmente sono aperte possibilità per lavorare anche senza esperienza come consulenti oppure per svolgere l'attività di Imi Cib - Industry retail & luxury. Le candidature devono essere inoltrate in modalità telematica. Non c'è scadenza per inviare la domanda di partecipazione alla selezione.

Offerte di lavoro: il gruppo bancario cerca consulenti con diploma superiore o laurea

Le opportunità di lavoro in banca per laureati senza esperienza sono diverse presso Intesa Sanpaolo.

In primo luogo, si cercano consulenti finanziari che abbiamo conseguito un diploma nella scuola secondaria di secondo grado (liceo/istituto tecnico) oppure una laurea in ambito economico o giuridico. Le risorse devono avere un'età compresa tra i 19 e i 32 anni, interesse per il campo della consulenza finanziaria, capacità relazionali e predisposizione all'attività commerciale.

Le selezioni consistono in una videointervista digitale asincrona (è possibile registrarla precedentemente) e un colloquio individuale. Coloro che riusciranno a superare queste fasi intraprenderanno uno stage di sei mesi , alla fine del quale dovranno conseguire l'abilitazione per la professione di consulente tramite il superamento di un esame.

I consulenti lavoreranno in tutto il territorio nazionale.

Lavoro in Banca: Intesa assume laureati senza esperienza

Coloro che desiderano lavorare in Intesa Sanpaolo e siano in possesso di una laurea possono candidarsi per il ruolo di Imi Cib - Industry retail & luxury. Per tale figura, l'istituto bancario sta selezionando neolaureati in Economia e Finanza e con propensione per il settore economico e finanziario.

Sono richiesti anche: problem solving, capacità analitiche, capacità di lavorare in gruppo, padronanza della lingua inglese (scritta e orale), conoscenza degli strumenti e dei programmi informatici, competenze nell'ambito corporate finance e dei mercati finanziari.

Le risorse saranno inserire nel team dell’Industry retail & luxury, all'interno del quale lavoreranno in sinergia con i colleghi al fine di creare e sviluppare diverse possibilità di business indirizzate alla clientela della moda e del lusso.

Il tipo di contratto inizialmente offerto è quello di uno stage mentre la sede lavorativa è Milano.

Per candidarsi a tutte le offerte di lavoro di Intesa Sanpaolo è necessario recarsi sulla piattaforma ufficiale dell'istituto bancario nella sezione "Carriere" e poi "Posizioni aperte". In tale pagina sono disponibili tutte le proposte di lavoro del gruppo.