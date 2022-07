Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 luglio 2022 è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 114 posti di funzionario tecnico e uno per l'assunzione di 15 posti da dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali Ansfisa.

I concorsi

Uno dei Concorsi Pubblici di Ansfisa è per il reclutamento di 114 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria “Funzionari”, area tecnica, profilo professionale di funzionario tecnico, posizione economica C1, CCNL comparto funzioni centrali tabelle retributive ENAC.

Nell'altro concorso vengono cercati 15 dirigenti di seconda fascia, settori tecnici, per le esigenze della sede e delle articolazioni centrali e territoriali dell’Amministrazione, da inquadrare nel ruolo dirigenziale di Ansfisa, CCNL comparto funzioni centrali, tabelle retributive ENAC.

Il testo integrale dei due bandi di concorso sono resi disponibili sul sito web www.ansfisa.gov.it, istituzionale dell’Agenzia, sezione Bandi di Concorso in Amministrazione Trasparente.

Alle donne e agli uomini è garantita la pari opportunità per l’accesso al lavoro, così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di ammissione a mezzo piattaforma IoLavoroNelPubblico sul sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (www.ansfisa.gov.it), tramite le credenziali SPID o attraverso la procedura di registrazione.

L’invio della richiesta di partecipazione dovrà essere inviata entro il 4 agosto 2022 ore 16.59. Per la partecipazione il candidato dovrà versare, a pena l’esclusione, una quota di partecipazione di euro 10,00, con le modalità previste nel testo integrale del bando di concorso.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso nonché le prove di esame, il loro esito e il calendario saranno rese disponibili sulla sezione del sito “Comunicazioni”.

Il concorso si articola in una prova scritta e una orale, fermo restando che Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) in relazione al numero d’iscritti può procedere allo svolgimento di una prova selettiva, come meglio specificato nel testo integrale del bando sul sito istituzionale.