L'attore americano Zachary David Alexander Efron, noto semplicemente come Zac Efron, protagonista fin dal suo primo debutto, nei ruoli del "bello", racconta in un'intervista a un importante settimanale di come la preparazione fisica del film Baywatch, lo abbia fatto precipitare nell'insonnia e nella depressione.

Zac Efron ha fatto molta strada dai tempi di High School Music, eppure oggi rimane confinato al ruolo di bello sia nel piccolo che nel grande schermo. Anche nel film di Baywatch, diretto da Seth Gordon, uscito nel 2017, ha dovuto interpretare il ruolo che al momento sembra gli si addice di più.

In questo film ha dovuto anche trascorrere metà del tempo in costume da bagno ed ha dovuto sottoporsi a un'intensa preparazione fisica.

Dichiarazioni alla rivista Men's Health

Sulla copertina dell'edizione di ottobre 2022 della rivista Men's Health, Zac Efron svela le conseguenze avute dalla preparazione del film sulla sua salute fisica e mentale:

"Questo look di Baywatch non so se sia davvero fattibile, la preparazione richiede pochissima acqua nel corpo e per raggiungere questo obiettivo erano necessari Lasix e potenti diuretici". Continua: "Non voglio più farlo. Preferirei avere un 2% o 3% in più di grasso corporeo. Ciò mi ha fatto cadere in una terribile depressione".

Oltre ad assumere diuretici per eliminare l'acqua dal corpo e quindi mostrare i muscoli più secchi possibile, Zac Efron doveva mangiare lo stesso pasto tre volte al giorno.

La sveglia era impostata sempre per le 4 del mattino per poter fare sport e non importava neanche a che ora finissero le riprese del giorno prima.

Efron: "Ho iniziato a sviluppare l'insonnia, sono caduto in una terribile depressione per tanto tempo e qualcosa in questa esperienza mi ha bruciato". Poi aggiunge: "Ho avuto difficoltà anche a concentrarmi e credo che tutto ciò mi abbia rovinato qualcosa."

Zac Efron approfitta di quest'intervista per mettere in guardia sugli eccessi legati al raggiungimento di un fisico statuario, come gli standard irrealistici e insostenibili di Hollywood richiedono.

Un messaggio che aveva già lanciato Channing Tatum, in relazione al film Magic Mike.

A giugno Zac Efron ha detto addio ai muscoli, annunciando pubblicamente che il pubblico non l'avrebbe mai più visto in quelle condizioni fisiche.

Chi è Zac Efron

Zac Efron è nato a San Luis Obisbo (California), il 18 ottobre 1987, è un attore, cantante e produttore cinematografico statunitense, ha iniziato la sua carriera da attore negli anni 2000 ed è divenuto famoso per il suo ruolo di Troy Bolton nel film TV della Disney High School Musical. Dopo la serie della WB Summerlande dopo il film Hairspray - "Grasso è bello", versione cinematografica dell'omonimo musical di Broadway.