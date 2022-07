Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è alla ricerca di nuovo personale per poter ricoprire alcune posizioni professionali in Trenitalia. Le posizioni libere in questione riguardano i profili di capotreno e customer advisor.

Le selezioni attualmente in atto interessano le regioni di Marche, Friuli Venezia Giulia e Lazio e per candidarsi è necessario inviare in modalità telematica la propria domanda di partecipazione, seguendo i passaggi richiesti per la procedura online.

Requisiti per partecipare

Per poter fare domanda per uno dei posti disponibili per le posizioni in oggetto, è necessario che i candidati siano in possesso di determinate caratteristiche:

età inferiore ai trent'anni;

possesso del diploma di scuola superiore in uno degli indirizzi elencati nel bando dell'iniziativa, che i candidati interessati possono consultare sul sito dell'azienda;

residenza in una delle regioni interessate dalla selezione;

conoscenza della lingua inglese di livello B2.

Nell'avviso della selezione è specificato che il voto ottenuto al diploma potrà essere valutato come requisito preferenziale.

Caratteristiche contrattuali e mansioni da svolgere

Coloro che verranno selezionati mediante questa procedura verranno inseriti in azienda attraverso un contratto di apprendistato professionalizzante.

Il capotreno è colui che rappresenta un punto di riferimento per i viaggiatori a bordo del treno: deve orientare e informare i passeggeri, effettuare il controllo dei loro titolo di viaggio e, qualora fosse necessario, provvedere alla loro regolarizzazione. Il capotreno, dunque, deve garantire lo spostamento dei viaggiatori, assicurando il rispetto delle norme di sicurezza.

Il customer advisor, invece, è sempre un punto di riferimento per i passeggeri, ma opera all'interno della stazione, svolgendo attività di orientamento, promozione e vendita dei servizi offerti da Trenitalia.

I candidati selezionati per il profilo di customer advisor dovranno fornire ai passeggeri informazioni chiare e saper gestire anche situazioni di particolare criticità.

Modalità di invio della domanda di partecipazione

Come già previamente anticipato nei paragrafi precedenti, le domande dovranno essere inviate in modalità telematica entro il prossimo 15 luglio.

Il form per l'invio delle candidature è disponibile sul sito web di Ferrovie dello Stato Italiane, nella sezione riguardante le Offerte di lavoro: una volta cliccato sull'annuncio di proprio interesse, si aprirà la scheda del singolo profilo e la procedura per l'inserimento dei propri dati potrà essere avviata cliccando sul pulsante "candidati" posto alla fine della pagina.