Nuove assunzioni in Decathlon, la multinazionale francese attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e nel commercio di articoli sportivi. Attualmente, sta ricercando assistenti alle vendite in tutta Italia e le selezioni potranno avvenire solo previo invio del curriculum per via telematica.

Aperte nuove assunzioni in Decathlon

Tutti gli appassionati di sport, quindi, avranno la possibilità di candidarsi direttamente online per le posizioni ricercate dalla multinazionale Decathlon. Lavorare in azienda, infatti, significa far parte di un ambiente dinamico ed in continua espansione che mira al raggiungimento degli obiettivi economici anche grazie a periodiche assunzioni nel settore retail e nell'ambito logistico.

Stando alle recenti Offerte di lavoro diramate sul portale Decathlon, infatti, sono aperte le assunzioni per addetti alle vendite da inserire nei punti vendita di Lecce, Giugliano (Napoli), San Giovanni Teatino (Chieti), Casoria (Napoli), Carugate in provincia di Milano, Venaria Reale (Torino), Lastra a Signa (Firenze) e Vercelli.

Selezioni in corso per assistenti alla vendita

Le risorse dovranno garantire l'ordine e la pulizia all'interno del punto vendita affidato, oltre a ad accompagnare e accogliere i clienti nelle fasi di acquisto, fornendo le informazioni necessarie sulle promozioni. Inoltre, tra le mansioni principali del sales assistant anche garantire il continuo stock del negozio e prendere in autonomia le decisioni necessarie per il coordinamento del team e la gestione del layout merceologico.

Metteranno anche la propria passione sportiva a servizio dei clienti, club e scuole. Per candidarsi alla posizione di sales assistant occorre una passione per lo sport, curiosità, affidabilità, capacità a lavorare in team, disponibilità a lavorare su turni e ottime abilità di relazione con i clienti.

I requisiti richiesti per addetti logistici

La multinazionale francese, inoltre, è interessata alle assunzioni per department manager da destinare nella sede di Lonato del Garda (Brescia), i quali si occuperanno dell'approvvigionamento, sistemazione del layout merceologico, delle attività di incasso e dell'accoglienza ai clienti.

Dovranno anche organizzare e pianificare le risorse al fine di soddisfare al meglio le esigenze per i clienti. In questo caso, serviranno ottime abilità di pianificazione e di organizzazione, flessibilità oraria ed esperienza nel settore della logistica. L'azienda offre un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Gli interessati alle assunzioni potranno allegare il proprio curriculum vitae attraverso il portale online messo a disposizione dall'azienda Decathlon dove compariranno tutte le posizioni aperte.