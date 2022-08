Intesa Sanpaolo ha aggiornato le sue Offerte di lavoro sul sito aziendale. In particolare, sta cercando diplomati da assumere su tutto il territorio nazionale e laureati per le sedi di Milano e Torino. Per entrambe le posizioni non è richiesto di aver maturato esperienza lavorativa nello stesso ambito e non è indicata la data di scadenza.

Offerte di lavoro per diplomati: Intesa Sanpaolo assume consulenti

Il gruppo bancario sta cercando diplomati da assumere come consulenti in tutta Italia. Le figure che desiderano iniziare un percorso lavorativo nel settore della consulenza finanziaria, devono avere un'età compresa tra i 19 e i 32 anni, essere dinamiche e curiose, avere capacità di relazionarsi con la clientela e con i colleghi, essere propositivi ad affrontare le sfide che l'attività professionale richiede.

I consulenti, infatti, si rapporteranno con i clienti per ascoltare i loro bisogni ed eventualmente risolverne le problematiche e pianificheranno gli incontri. Inoltre, coloro che intraprenderanno questo lavoro avranno il compito di identificare e proporre i prodotti e i servizi che soddisfano le esigenze degli utenti, costruendo una significativa relazione consulenziale. Il diploma richiesto deve essere stato conseguito presso un liceo oppure un istituto tecnico commerciale (cinque anni). Le risorse saranno inizialmente affiancate per una stage di sei mesi per poi affrontare l'esame di abilitazione alla professione di consulente.

Assunzioni laureati Intesa Sanpaolo per ingegneri, come inviare domanda

Coloro che hanno conseguito una laurea in un indirizzo tra Informatica, Ingegneria informatica, Matematica, Fisica e Statistica hanno la possibilità di candidarsi come Software engineer/IT Analyst ambito finanza. Per tale posizione, il gruppo bancario sta cercando persone neolaureate intenzionate a intraprendere percorsi di crescita in ambito Information Technology.

Oltre al diploma di laurea, Intesa Sanpaolo cerca figure che siano predisposte a intraprendere nuove sfide e abbiano capacità relazioni al fine di interfacciarsi con la clientela. Gli altri requisiti richiesti sono: buona conoscenza scritta e orale della lingua inglese, capacità comunicative e curiosità intellettuale con preferenza al lavoro in gruppo.

Le risorse saranno assunte a Milano e Torino.

Per visualizzare tutte le posizioni aperte da Intesa Sanpaolo e inviare la propria candidatura per una di esse, è necessario recarsi sul sito ufficiale della società nella sezione "Carriere". In seguito bisognerà cliccare su "Posizioni aperte" e, dopo aver scelto l'opportunità a cui si è interessati, basterà selezionare "Candidati ora" e poi seguire la procedura.