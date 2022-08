Stipendi e buste paga più pesanti da luglio ad agosto 2022 in virtù degli aumenti stabiliti dal decreto Aiuti bis. Gli incrementi sono dovuti all'aumento dell'1,2% che va a sommarsi allo 0,8% in vigore per tutto l'anno in corso, dello sconto contributivo.

Si tratta di applicare alle buste paga l'ulteriore riduzione dei contributi da versare, che scendono - per i lavoratori alle dipendenze, anche della Pubblica Amministrazione - dal 9,19% al 7,19%. L'effetto sui cedolini mensili, già a partire da agosto, sarà di un importo netto superiore fino a 83,3 euro.

La misura prevista dal governo Draghi a difesa degli stipendi dall'inflazione sarà retroattiva e comprenderà anche gli aumenti di luglio. I redditi interessati al rialzo degli importi sono quelli fino a 35mila euro lordi all'anno.

Buste paga più alte ad agosto e per tutto il 2022: chi avrà l'aumento?

L'aumento fino a 83 euro degli stipendi dei lavoratori dipendenti andrà a vantaggio di chi percepisce un reddito mensile entro i 2.692 euro lordi. Che, moltiplicati per 13 mensilità, arrivano al limite imposto dal governo di 35mila euro annui.

Nella misura rientrano, dunque, le medesime categorie di lavoratori alle dipendenze, privati e della Pubblica amministrazione, che stanno beneficiando dal 1° gennaio 2022 dello sconto contributivo dello 0,8%, quantificabile in circa 27 euro per gli stipendi che maggiormente si avvicinano alla soglia mensile di 2.692 euro.

In virtù di quanto stabilito da Draghi nel decreto Aiuti-bis, allo sconto dello 0,8% si somma l'aggiuntivo 1,2%, per uno sconto complessivo del 2%. L'aumento degli stipendi si potrà verificare nella busta paga del mese di agosto.

Stipendi, di quanto aumenterà il cedolino di agosto per effetto della nuova misura di Draghi?

Nel dettaglio, con gli stipendi dei lavoratori alle dipendenze in aumento per effetto del maggiorato sconto contributivo, l'incremento maggiore sarà per i cedolini di busta paga che maggiormente si avvicinano alla soglia dei 2.692 euro.

Nella Pubblica amministrazione, ad esempio, un funzionario ministeriale di livello F6, con busta paga di 2.640 euro, otterrà un aumento di 82,20 euro al mese da luglio a dicembre 2022. Nel settore privato, un dipendente di banca di III livello con stipendio di 2.500 euro, avrà un aumento di 77,87 euro.

Scuola secondaria, di quanto aumenteranno gli stipendi dei docenti con il taglio dei contributi?

Anche i docenti della Scuola avranno aumenti di stipendio con il cedolino di agosto 2022. Prendendo in considerazione un insegnante della scuola secondaria con dieci anni di anzianità alle spalle e uno stipendio lordo di 2.200 euro al mese, l'incremento nella busta paga di agosto sarà di 68,88 euro.

Per un operaio metalmeccanico di livello C3, con uno stipendio lordo mensile di 1.870 euro, l'incremento per sei mensilità in busta paga sarà di 57,77 euro mensili. Infine, un addetto alle pulizie con contratto del commercio che guadagni 1.280 euro al mese, avrà un aumento a partire da luglio e fino a dicembre 2022 di 40 euro.