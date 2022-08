Trenord è alla ricerca di personale da inserire nel proprio team a diverso titolo. In particolare le posizioni aperte dall'azienda di trasporti riguardano sia mansioni da ufficio che nei pressi delle stazioni. Per candidarsi gli aspiranti devono possedere determinati requisiti tra cui il titolo di studio, che consiste nel diploma per alcune posizione e nella laurea per altre.

Le posizioni aperte in Trenord

I profili professionali ricercati dalla società di trasporti sono i seguenti:

Ruoli Customer Facing, ovvero Addetti alla biglietteria, all'assistenza e controllo e capitreno . Per questa posizione è richiesto come titolo di studio minimo il diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma potranno candidarsi anche i laureati. Non è richiesta esperienza, ma aver lavorato a contatto con il pubblico sarà requisito preferenziale;

ovvero alla biglietteria, all'assistenza e controllo e . Per questa posizione è richiesto come titolo di studio minimo il diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma potranno candidarsi anche i laureati. Non è richiesta esperienza, ma aver lavorato a contatto con il pubblico sarà requisito preferenziale; Operatori e Tecnici Manutenzione Rotabili, in Lombardia. Per accedere a tale posizione bisogna possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e una buona padronanza della lingua italiana a livello madrelingua. Anche in questo caso tra i requisiti minimi di adesione non vi è il possesso di una esperienza pregressa e il lavoro potrà articolarsi in turnazioni con rotazione sulle 24 ore e sui sette giorni;

in Lombardia. Per accedere a tale posizione bisogna possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e una buona padronanza della lingua italiana a livello madrelingua. Anche in questo caso tra i requisiti minimi di adesione non vi è il possesso di una esperienza pregressa e il lavoro potrà articolarsi in turnazioni con rotazione sulle 24 ore e sui sette giorni; Stage Gestione e Organizzazione del Personale, nella sede di Milano-Cadorna. In questo caso agli aspiranti è proposto un contratto di stage extracurricolare. I neoassunti si dedicheranno al supporto dell’Ufficio ed dei Responsabili in relazione alla gestione del rapporto di lavoro, oltre che alla gestione delle fasi di contrattualizzazione del rapporto di lavoro. I requisiti per potersi candidare sono una formazione universitaria in campo economico o giuridico, senso di responsabilità a buone capacità organizzative, flessibilità ed adattamento.

Come candidarsi per una di queste posizioni lavorative o caricare il proprio curriculum vitae

Per candidarsi gli aspiranti devono visitare la sezione "Lavora con noi" presente sul sito ufficiale di Trenord.

Successivamente bisogna scegliere la posizione interessata e cliccare su "Invia Cv". Inoltre Trenord offre agli aspiranti un ulteriore canale di reclutamento tramite le domande spontanee, che devono pervenire all'azienda attraverso la compilazione del form online presente sempre nella stessa sezione. L’inserimento del curriculum online da parte degli aspiranti permette a Trenord di avere a disposizione tutti i dati per la durata di sei mesi, in modo che anche per le nuove posizioni pubblicate l'azienda possa valutare di volta in volta i requisiti per l'assunzione.