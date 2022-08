Chi volesse candidarsi per le posizioni di assistenti di volo Ryanair può farlo direttamente online attraverso il portale Crewlink che si occupa del reclutamento per l'azienda. La compagnia aerea low cost, infatti, ha recentemente attivato nuove selezioni di personale da inserire in molteplici sedi presenti sul territorio nazionale.

Assunzioni in corso per assistenti di volo

Le assunzioni sono rivolte alla figura di assistenti di volo, i quali potranno inoltrare il proprio curriculum vitae direttamente utilizzando la procedura telematica. Si tratta di una buona opportunità per tutti coloro che desiderano avviare un'importante carriera presso una delle importanti aziende operanti nel settore turistico presenti in Italia.

La compagnia, inoltre, mette a disposizione dei propri dipendenti dei percorsi di formazione gratuiti che contribuiranno ad impartire le nozioni necessarie per svolgere le proprie mansioni in completa autonomia. Inoltre, sono previsti anche altri benefit aziendali come sconti viaggio, compensi giornalieri durante il periodo di formazione, la possibilità di visitare posti nuovi ed esclusivi, flessibilità di cinque giorni lavorativi e tre di riposo e la possibilità di fare carriera anche al di fuori del territorio nazionale.

I requisiti richiesti

I cabin crew o più comunemente chiamati assistenti di volo si occuperanno dell'accoglienza e dell'assistenza ai viaggiatori. Daranno loro tutte le dimostrazioni sulle norme di sicurezza e sui comportamenti da tenere in aereo per viaggiare in tutta tranquillità.

Inoltre, avranno funzione di vendita e promozione dei prodotti offerti dalla compagnia. I requisiti essenziali per candidarsi alla posizione di assistente di volo sono i seguenti: diploma di maturità, conoscenza della lingua straniera, avere un'altezza compresa fra i 157 ed i 188 cm, buone competenze di nuoto ed in particolare attitudine a nuotare per almeno 25 metri senza alcun aiuto e flessibilità e disponibilità a lavorare su turnazioni.

Inoltre, la compagnia richiede ottime capacità di comunicazione e di relazione con il pubblico, personalità socievole, passione per i viaggi, capacità di organizzazione del proprio lavoro ed attitudine al problem solving.

Le modalità di selezione

Le selezioni si articolano nel seguente modo: somministrazione di un test a risposta multipla, di un test in lingua inglese e di un colloquio a carattere tecnico-motivazionale per conoscere meglio i candidati.

Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le Offerte di lavoro direttamente sul portale Ryanair e candidarsi con la piattaforma Crwlink allegando il proprio curriculum vitae ed una breve lettera di presentazione.