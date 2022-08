È stata nuovamente rinnovata la selezione condotta da Poste Italiane e funzionale alla selezione di nuovi postini da impiegare presso gli uffici postali siti su tutto il territorio nazionale.

Contrariamente a quanto comunicato nel penultimo annuncio, scaduto il 31 luglio, in questo caso le nuove assunzioni non interesseranno soltanto determinate regioni, ma si tratta di una selezione condotta in tutto il Paese.

Coloro che sono interessati a concorrere per l'assegnazione di uno dei posti da portalettere messi a disposizione potranno, in presenza dei requisiti richiesti, inviare la propria domanda di partecipazione fino al 28 agosto.

Requisiti per partecipare

Per prendere parte alla selezione non sono necessari particolari requisiti di natura tecnica o professionale, ma è sufficiente la patente b per la guida del mezzo aziendale e il diploma di scuola superiore.

Occorre puntualizzare che, in caso di colloquio in azienda, il candidato dovrà presentare idonea documentazione comprovante il possesso del titolo di studio richiesto.

Caratteristiche contrattuali

Nell'annuncio relativo alla selezione dei portalettere, che i candidati interessati sono invitati a consultare sul sito web della società, non è specificato il numero delle assunzioni che verranno effettuate, ma soltanto che il numero dipenderà da specifiche esigenze aziendali.

Le assunzioni avverranno con contratto di lavoro a tempo determinato e anche in questo caso la durata dipenderà dalle esigenze dell'ufficio in cui il candidato sarà coinvolto.

Sul sito della società, comunque, sono consultabili tutte le posizioni aperte in questo momento, le quali interessano profili differenti e prevedono anche modalità contrattuali diverse.

Modalità di candidatura

Come già preventivamene accennato, le domande devono essere inviate in modalità telematica entro il 28 agosto.

Per farlo basta visitare nella la recruiting del sito di Poste e cliccare sull'annuncio. La procedura di avvio dell'inserimento dei dati avverrà dopo aver cliccato sul pulsante azzurro posto nella parte bassa della pagina.

Le selezioni saranno condotte da una società esterna a Poste Italiane, la quale in un primo momento convocherà i candidati considerati idonei a sostenere un test di natura logico attitudinale e successivamente a un colloquio in azienda.

Come specificato nell'annuncio, una condizione essenziale per poter essere assunti come portalettere è rappresentata dal superamento della prova di guida del motorino aziendale a pieno carico di posta.