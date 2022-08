In arrivo aumenti delle buste paga già a decorrere dal mese di agosto e per tutto il 2022 dalla riduzione del cuneo fiscale dal decreto Aiuti 2.

Gli aumenti saranno retroattivi e calcolati già per il mese di luglio scorso fino a dicembre 2022. Il calcolo degli aumenti dei cedolini arrivano a stimare buste paga più pesanti fino a 75 euro al mese.

Le buste paga beneficeranno, infatti, di un ulteriore taglio dell'1% per i redditi fino a 35mila euro all'anno. I docenti delle scuole medie superiori con dieci anni di anzianità contributiva e uno stipendio lordo mensile di 2.220 euro avranno una busta paga maggiorata di 62 euro grazie al cumulo della riduzione contributiva già in vigore dal 1° gennaio 2022, pari allo 0,8%.

Ecco nel dettaglio i calcoli di quanto aumenteranno gli stipendi a partire da questo mese.

Stipendi in aumento da luglio a dicembre 2022: non ci saranno conseguenze per le future pensioni

Gli aumenti degli stipendi mediante la riduzione del cuneo fiscale assorbiranno il bonus 200 euro. Nel decreto Aiuti 2, in discussione questa settimana, non verrà riconfermato il bonus per un'altra mensilità - come si era ipotizzato nelle scorse settimane - ma verrà attuato il taglio contributivo pari all'1% che andrà ad aggiungersi alla riduzione dello 0,8% già in vigore dal 1° gennaio 2022 e valida per tutto l'anno in corso.

La riduzione cumulativa dei contributi permetterà, in questo modo, ai percettori di reddito fino a 2.692 euro mensili lordi (pari a 35mila euro all'anno) di ottenere un taglio temporaneo dei contributi dal 9,19% al 7,39% (meno 1,8%).

Non ci saranno conseguenze sul montante contributivo ai fini delle future Pensioni perché lo Stato garantisce la differenza non versata come contribuzione figurativa.

Lavoratori dipendenti, di quanto aumenteranno gli stipendi da agosto 2022? Ai docenti di scuola +62 euro

Di conseguenza, dal decreto Aiuti 2 dovrebbe arrivare l'aumento di stipendio che scatterà direttamente nei cedolini delle buste paga di agosto con il recupero anche del mese di luglio 2022.

Per fare degli esempi di quanto aumenteranno gli stipendi mensilmente (e per sei mesi), un addetto alle pulizie con contratto del commercio e retribuzione lorda di 1.280 euro avrà in più in busta paga 36 euro.

Un operaio metalmeccanico di livello C3, con stipendio lordo mensile di 1.870 euro, avrà nel cedolino 52 euro in più.

Un docente di Scuola media superiore con dieci anni di anzianità e uno stipendio lordo mensile di 2.220 euro avrà 62 euro in più in busta paga.

Un dipendente bancario di terzo livello, con reddito lordo di 2.500 euro, avrà un aumento in busta paga di 70 euro. Infine, avvicinandosi al limite dei 2.692 euro di reddito lordo mensile (come nel caso di un funzionario dei ministero di livello F6, con reddito mensile di 2.640 euro), l'aumento nel cedolino mensile sarà di 74 euro.