Enel, multinazionale dell'energia attiva in diversi stati del mondo nel settore del mercato libero, ha avviato le selezioni di personale in Italia. Le sue opportunità riguardano diplomati e laureati da assumere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. I diplomati, ad esempio, possono candidarsi nel ruolo di tecnici e inizialmente saranno assunti con un contratto di apprendistato per cui non è richiesto di aver maturato esperienza lavorativa.

Offerte di lavoro per diplomati: Enel cerca tecnici in tutto il territorio nazionale

Gli aspiranti in cerca di un lavoro nel settore dell'elettronica e della meccanica possono candidarsi per le selezioni indette da Enel.

La multinazionale, infatti, sta cercando tecnici da inserire nelle sue sedi sparse su tutto il territorio nazionale. Le risorse che intendono fare domanda devono aver conseguito un diploma di scuola superiore nel settore elettronico/meccanico (istituto tecnico). Oltre a tale requisito, Enel richiede: lavoro in reperibilità, puntualità nell'osservazione delle scadenze, competenze meccaniche, elettroniche e nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

I tecnici, inoltre, devono avere padronanza degli strumenti digitali, capacità di organizzazione e nella risoluzione delle eventuali problematiche. Spesso le risorse lavoreranno in team, pertanto è utile essere propensi alle attività di gruppo e avere doti relazionali.

Enel cerca junior senza esperienza da assumere per posizioni tecnico-operative, come candidarsi

Come già detto, Enel sta selezionando risorse che non abbiano necessariamente maturato esperienza lavorativa nel medesimo settore. La multinazionale, infatti, per questa offerta di lavoro propone un contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante.

Le risorse in possesso dei requisiti sopraelencati possono inviare la propria candidatura mediante il sito ufficiale di Enel nella sezione "Lavora con noi". Gli utenti, al fine di ultimare la procedura, devono effettuare l'accesso oppure l'iscrizione alla piattaforma.

I candidati che saranno ricontattati, una volta assunti, intraprenderanno un percorso formativo con l'affiancamento di personale più esperto per l'acquisizione delle competenze necessarie.

Per visionare tutte le selezioni avviate dalla società bisogna recarsi nella sezione "Posizioni aperte" del sito ufficiale, in cui sono disponibili anche ulteriori informazioni sulle Offerte di lavoro disponibili, sui requisiti e sulle modalità di assunzione da parte di Enel. Non è indicata una data di scadenza per l'invio della candidatura.