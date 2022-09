Enel, società che opera nel campo della fornitura di energia, ha aggiornato le proprie selezioni destinate a risorse giovani da assumere nell'ambito meccanico ed elettronico. Attualmente, infatti, sta cercando junior per posizioni tecnico-operative da impiegare in tutta Italia. Il contratto inizialmente offerto è quello di apprendistato della durata di 36 mesi, pertanto non è richiesto agli aspiranti di aver maturato particolari esperienze lavorative, mentre è necessario aver conseguito un diploma di scuola superiore. Le candidature devono pervenire all'azienda online, non è specificata una data scadenza per partecipare alle selezioni.

Enel impiega giovani per posizioni tecnico-operative in tutta Italia: tra i requisiti vi è il diploma

Le selezioni aperte da Enel sono volte ad assumere junior in ambito tecnico, i quali saranno affiancati, nelle prime fasi del lavoro, da personale esperto. Quest'ultimo guiderà le nuove risorse al fine di agevolare l'acquisizione delle competenze necessarie a svolgere le attività di competenza. Il contratto di apprendistato professionalizzante, infatti, prevede un percorso di formazione con il supporto di tutor aziendali. Le figure, al fine di potersi iscrivere alla selezione, devono essere diplomate nella scuola secondaria di secondo grado presso un istituto professionale oppure tecnico dell'ambito meccanico, elettronico, elettrotecnico oppure energetico.

Inoltre, Enel richiede anche competenze digitali e di organizzazione, conoscenza delle norme di sicurezza, proattività, capacità relazionali, competenze tecniche di tipo elettrico e meccanico, attitudine alla risoluzione dei problemi e puntualità nel rispetto delle scadenze.

Lavoro Enel: come inviare la propria domanda di candidatura sul sito ufficiale della società

Per visionare tutte le Offerte di lavoro proposte dalla multinazionale e inoltrare la propria candidatura alla selezione è necessario recarsi sulla piattaforma ufficiale di Enel. Dopo aver cliccato su "Carriere", bisognerà indicare la dicitura "Posizioni aperte". In seguito, gli aspiranti devono scegliere il territorio a cui sono interessati (in questo caso l'Italia) e la selezione rivolta a "diplomati per posizioni tecnico-operative". A questo punto, compariranno tutte le informazioni dell'offerta lavorativa e sarà possibile cliccare su "Invia candidatura".

Gli utenti devono accedere con le proprie credenziali oppure iscriversi al sito al fine di inviare la domanda., avendo cura di compilare tutti i campi relativi alle informazioni anagrafico-curriculari.