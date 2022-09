Ferrovie dello Stato ha aggiornato le proprie posizioni lavorative. In particolare, al momento, sta cercando risorse che siano in possesso di un diploma da impiegare per il ruolo di customer advisor. Coloro che desiderano candidarsi non devono aver necessariamente maturato esperienza lavorativa in quanto inizialmente sarà offerto loro un contratto di apprendistato.

Offerte di lavoro Fs Italiane, si assumono customer advisor: le mansioni da svolgere

Fs italiane cerca costantemente personale da inserire sul territorio italiano in vari ruoli professionali.

Il customer advisor è una figura di rappresentanza e, dunque, di riferimento per i clienti della società. Durante il suo orario lavorativo dovrà garantire ai viaggiatori dei servizi qualitativi in ogni occasione, a terra e a bordo del treno, al fine assicurare un ottimo viaggio. In primo luogo svolge mansioni di accoglienza, fornendo informazioni e indicazioni ai clienti in modo chiaro e trasparente anche se dovessero verificarsi problematiche. Tra le altre attività, inoltre, si occupa delle operazione di promozione, vendita e realizzazione dei prodotti del gruppo Ferrovie dello Stato italiane.

Assunzioni Ferrovie: i requisiti per candidarsi al lavoro

Per partecipare alla selezione indette da Trenitalia è necessario essere in possesso di una serie di requisiti.

Il primo di essi è il diploma nella scuola secondaria di secondo grado (superiore), conseguito in un liceo (artistico, classico, scientifico, linguistico, scienze umane ecc..) oppure presso un istituto tecnico (agrario, geometra, ambiente e territorio, ambito economia e finanza, ragioneria ecc..). Oltre al diploma bisogna avere una buona conoscenza della lingua inglese, essere disposti a lavorare anche nel weekend oppure nei giorni festivi con orario flessibili.

Il tipo di contratto offerto è un contratto di apprendistato, pertanto i candidati devono avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e la residenza nella regione Emilia Romagna poiché è la regione in cui avverrà l'assunzione.

Come inviare la propria domanda telematicamente entro la scadenza prefissata

Gli aspiranti che sono in possesso dei suddetti requisiti possono inviare la proprio candidatura recandosi sul sito ufficiale di Ferrovie dello Stato nella sezione "Lavora con noi" e poi "Campagne di ricerca".

Dopo aver individuato la posizione di customer advisor bisognerà cliccare su "Candidati". Al fine di ultimare la procedura occorrerà iscriversi alla piattaforma oppure accedervi mediante le credenziali. La scadenza prestabilita per l'inoltro della domanda è fissata al 3 ottobre 2022.