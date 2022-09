Ferrovie dello Stato ha recentemente inserito posizioni di lavoro a tempo indeterminato nella sezione campagne di ricerca del suo sito ufficiale. Si tratta di ruoli per diplomati e laureati i quali potranno candidarsi come assistenti ai lavori e enterprise architect. Soltanto i laureati potranno invece partecipare alle selezioni per far parte dello staff delle risorse umane. Da ricordare che il curriculum va inviato entro determinate scadenze tramite il sito indicato prima.

Ferrovie dello Stato: diplomati e laureati come assistenti ai lavori ed enterprise architect

Ferrovie dello Stato sta selezionando diplomati e laureati da impiegare come assistenti ai lavori. I prescelti controlleranno i lavori relativi alle opere tecnologiche commissionate, si occuperanno dei documenti necessari, della contabilità, garantiranno il rispetto degli standard tecnici, delle norme di sicurezza e cercheranno di risolvere i problemi che si possono presentare nel cantiere. Tra i requisiti per ambire al posto di assistente ai lavori vi sono: il possesso di un diploma tecnico o della laurea in ingegneria industriale o delle telecomunicazioni, esperienza di 4 anni in mansioni del genere, conoscenza di Office, Sap e dell'inglese.

Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato, la retribuzione adeguata alla propria esperienza e si verrà assegnati alla sede di Torino con possibilità di trasferte. L'annuncio scade il 25 settembre.

La figura dell'enterprise architect ricercata da Ferrovie dello Stato avrà il compito di disegnare le procedure tecnologiche aziendali e scoprire nuove soluzioni che possano migliorare l'attività aziendale.

Per questo lavoro saranno scelte persone laureate in informatica, ingegneria informatica, elettronica, oppure diplomati tecnici che abbiamo molta esperienza in questo campo. Saranno valutati positivamente coloro che abbiano competenze architettura dei processi e innovazione tecnologica. Il posto di lavoro sarà a Roma e a tempo indeterminato.

Ci si potrà candidare entro il 30 settembre.

Ferrovie dello Stato ha avviato la ricerca di laureati per l'ufficio risorse umane

Ferrovie dello Stato ha bisogno di laureati da inserire nell'ufficio delle risorse umane. I candidati preferiti dovranno reperire, formare e amministrare le persone assunte. Per svolgere questo lavoro si selezionano laureati umanistici, economici o giuridici da non più di 3 anni, che conoscano l'inglese e con un master ed esperienza di 2 anni in questo tipo di gestione. La persona lavorerà a tempo indeterminato se in possesso delle competenze che l'azienda richiede e sarà assegnato alla sede di Roma. In questo caso non viene indicata una data di scadenza dell'annuncio.

Come inviare il curriculum tramite il sito ufficiale di Ferrovie dello Stato

Per inviare il curriculum e candidarsi sul sito ufficiale dell'azienda bisogna per prima cosa digitare 'ferrovie dello stato lavora con noi' e poi cliccare il relativo link. A questo punto, basterà un click su 'campagne di ricerca' all'interno del sito stesso e si aprirà la pagina con l'elenco delle Offerte di lavoro, tra cui i tre esempi citati sopra. Infine, cliccando la propria scelta si potrà leggere una descrizione e procedere alla candidatura vera e propria mediante il pulsante 'Candidati'.