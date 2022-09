Intesa Sanpaolo aggiorna continuamente la sezione lavoro del suo sito web con nuovi annunci per risorse da impiegare negli uffici. Ad esempio, la banca sta selezionando personale per i seguenti ruoli: specialista mercati finanziari, analista del rischio e trader. Le domande di lavoro dovranno essere inoltrare tramite il sito indicato prima e non ci sono scadenze entro cui doverlo fare.

Intesa Sanpaolo ha bisogno dello specialista mercati finanziari

Lo specialista mercati finanziari ricercato da Intesa Sanpaolo lavorerà nel ramo vita attuando la migliore strategia finanziaria nell'ambito degli investimenti.

Per assolvere al meglio tale missione, il candidato dovrà analizzare il portafoglio prodotti a disposizione in modo da investire in modo sostenibile e gestire i rapporti con interlocutori interni ed esterni. Tra i requisiti principali richiesti ci sono: il possesso di una laurea in matematica, statistica, fisica o ingegneria, esperienza di almeno 2 anni, conoscenza di mercati finanziari e finanza sostenibile, dei programmi office e Bloomberg e dell'inglese. Il lavoro dovrà essere svolto a Milano.

Intesa Sanpaolo: il ruolo dell'analista dei rischi

L'analista dei rischi di cui ha necessità Intesa Sanpaolo dovrà essere in grado di analizzare quantitativamente il rischio d'azienda, ovvero la capacità della banca di essere solvibile.

In questo caso, si parla di una figura professionale a livello junior per cui non viene richiesta una rilevante esperienza ma bisognerà essere capaci di svolgere tali analisi quantitative autonomamente. Inoltre, è richiesto il possesso di una laurea in matematica, ingegneria matematica o fisica, la conoscenza di linguaggi e programmi informatici descritti nell'annuncio ufficiale e infine dell'inglese.

Si lavorerà a Milano.

La ricerca di trader

Il trader che lavorerà in Intesa Sanpaolo sarà impegnato nell'analisi approfondita del mercato dei titoli, valutando i costi di ogni scambio, e negozierà i titoli stessi. La ricerca riguarda figure junior per le quali è richiesta esperienza di solo 1 anno. Inoltre, il personale dovrà essere laureato in ambito economico o quantitativo e dovrà conoscere bene il mercato equity, office, bloomberg e l'inglese.

La sede di lavoro assegnata sarà Milano.

Le domande di lavoro sul sito web di Intesa Sanpaolo

Le domande di lavoro si effettuano online digitando innanzitutto 'intesa sanpaolo lavora con noi' per ottenere il link alla sezione carriere del sito web della banca. Una volta dentro tale sezione, un click su 'Vai a tutte le posizioni' condurrà alle offerte di lavoro, comprese le tre figure di cui si è parlato sopra. Per finire, cliccando la propria scelta, se ne leggeranno le caratteristiche e con il pulsante 'Candidati ora' si potrà procedere all'invio del curriculum.