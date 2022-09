In questo mese di settembre scadono i termini di presentazione delle domande per partecipare a vari concorsi della pubblica amministrazione. Fra essi spiccano quelli per lavorare in:

Agenzia Entrate, per 900 tecnici

Agcm, per 12 funzionari

Agenzia delle Dogane, per 980 funzionari e assistenti

Corte dei Conti, per 94 funzionari

Città di Torino, per 125 impiegati

Assunzioni in Agenzia delle Entrate per 900 assistenti tecnici

Il bando in Agenzia delle Entrate per l'assunzione di 900 assistenti tecnici a tempo indeterminato è aperto a chi è in possesso del diploma di geometra o il diploma di maturità tecnica di Perito Industriale.

Lo stipendio è di circa 1.787,95 euro lordi mensili.

Per candidarsi c'è tempo fino al 23 settembre, ore 23:59, per inviare la candidatura collegandosi alla piattaforma Asstec. L'iter della selezione prevede: una prova oggettiva tecnico-professionale e una prova orale. Le date di svolgimento saranno rese note il 3 novembre.

La prova oggettiva tecnico-professionale si snoda attraverso varie domande su: Scienza e tecnica delle costruzioni; Elementi di legislazione sull'edilizia e urbanistica; Geodesia, Cartografia, Topografia, Elementi di diritto amministrativo e di diritto tributario, Strumenti e tecniche estimali, Normativa sul Catasto

La prova orale prevede un colloquio sulle materie della precedente prova scritta.

La votazione finale è determinata dalla somma dei punteggi della prova oggettiva tecnico-professionale e della prova orale.

Bando Agcm per 12 funzionari a tempo indeterminato

Il secondo bando è quello all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) per 12 funzionari con formazione giuridica. C'è tempo fino al 29 settembre per l'inoltro della domanda di ammissione alla selezione.

Si tratta di un bando di lavoro tempo indeterminato.

Quanto ai requisiti specifici viene richiesta la laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza o una laurea equipollente conseguita da almeno 3 anni, con votazione non inferiore a 105/110.

Infine, è richiesta l’esperienza qualificata triennale in materie giuridiche attinenti agli interessi dell’Autorità presso istituzioni, enti o amministrazioni pubbliche nazionali.

Le prove d’esame consistono in:

prima prova pratica scritta : su una o più questioni attinenti alla tutela della concorrenza e alla tutela del consumatore;

: su una o più questioni attinenti alla tutela della concorrenza e alla tutela del consumatore; seconda prova scritta su: diritto costituzionale o amministrativo; diritto della concorrenza interno e dell’Unione europea e della tutela del consumatore;

su: diritto costituzionale o amministrativo; diritto della concorrenza interno e dell’Unione europea e della tutela del consumatore; prova orale su: diritto pubblico dell’economia; diritto dell’U.E.; elementi di economia industriale; conoscenza approfondita della lingua inglese.

Bando Corte dei Conti per 94 amministrativi in area funzionale III, fascia retributiva F3

Il bando di concorso prevede il reclutamento a tempo indeterminato di 94 nuovi assunti, di essi 80 sono funzionari alla Corte dei conti e 14 funzionari all’Avvocatura dello Stato.

Sarà possibile candidarsi entro il 20 settembre 2022. Occorre versare una tassa di concorso di 10 euro. Tale bando è aperto a quanti hanno una laurea magistrali in: giurisprudenza, relazioni internazionali, Scienze economico-aziendali, Scienze dell’economia, o Scienze della politica. In base al numero delle domande potrebbe esser prevista una prova preselettiva, con 100 quiz a risposta multipla, sulle materie previste alle prove scritte.

Saranno espletate poi due prove scritte e una prova orale. La prima prova scritta avrà ad oggetto due domande a risposta aperta su: diritto comunitari/costituzionale; diritto commerciale/civile. La seconda prova scritta prevede un tema di diritto processuale e amministrativo, nella risoluzione di un caso concreto.

Agenzia delle Dogane: 980 funzionari e assistenti

Il bando il Agenzia delle Dogane prevede l'immissione in servizio di: 340 laureati di cui: 4 collaboratori per le relazioni internazionali, 150 funzionari amministrativi, i, 32 informatici, 50 legali, 40 analisti economico-finanziar, 20 ingegneri, 20 ingegneri-architetti, 20 chimici, 4 biologi; e 640 diplomati. Quanto ai requisiti specifici si richiede il diploma di maturità per i diplomati, per i laureati invece si richiede la laurea triennale in varie classi di concorso tra cui: scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, ingegneria dell’informazione; Ingegneria industriale; scienze dei servizi giuridici; scienze e tecnologie informatiche.

Il bando, per assunzioni a tempo indeterminato, scade il 29 settembre. L'iter della selezione prevede l'espletamento di una prova preselettiva, una prova scritta e un colloquio.

Città di Torino: assunzione per 125 nuovi impiegati

Il Comune di Torino assume, a tempo indeterminato, 125 nuovi impiegati: fra essi ci sono istruttori tecnici e responsabili amministrativi (periti, geometri, amministrativi). Il bando scade il 23 settembre. Per partecipare è previsto il versamento della tassa di concorso di 10 euro.

Ai concorrenti è inoltre richiesto il possesso di requisiti specifici, a seconda della figura professionale per la quale si candidano.

Il concorso indetto dalla città di Torino prevede una prova preselettiva a cui poi seguirà una prova scritta, un colloquio e la valutazione dei titoli. Quest’ultima sarà effettuata prima del colloquio.