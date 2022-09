Intesa Sanpaolo continua a selezionare nuove risorse da assumere. Il gruppo bancario ha dedicato una sezione del proprio sito a diplomati, neolaureati e studenti che hanno la possibilità di essere impiegati per diversi ruoli professionali. Al momento si cercano ingegneri neolaureati e consulenti finanziari. Quest'ultima figura deve essere iscritta all'albo dei consulenti finanziari, tuttavia coloro che non hanno tale requisito possono conseguire abilitazione tramite l'azienda. Gli aspiranti possono inviare le proprie domande di partecipazione alla selezione tramite la piattaforma ufficiale Intesa Sanpaolo.

Lavoro in banca: le opportunità per diplomati nel gruppo Intesa Sanpaolo

I candidati che hanno un diploma possono proporsi per il ruolo di consulente finanziario. Intesa Sanpaolo ha destinato due posizioni a questa figura professionale: la prima per gli aspiranti che non sono in possesso dell'abilitazione alla professione e che, quindi, potranno conseguirla all'interno del gruppo; la seconda per chi, invece, è già iscritto all'albo dei consulenti. Le risorse prive di abilitazione hanno la possibilità di partecipare alla selezione senza aver maturato esperienza lavorativa, devono però aver conseguito un diploma nella scuola secondaria di secondo grado presso un liceo o un istituto tecnico commerciale, avere un'età compresa tra i 19 e i 32 anni.

La laurea è un requisito facoltativo. I giovani affronteranno uno stage di sei mesi per conseguire l'abilitazione e, in seguito, saranno assunti con un contratto misto su tutto il territorio nazionale.

Assunzioni Intesa: offerte di lavoro per laureati

Intesa Sanpaolo seleziona neolaureati da impiegare in ambito Information technology.

In particolare, la posizione lavorativa è indirizzata a Software Engineer/IT Analyst ambito Finanza (per neolaureati). I giovani saranno inseriti in team con diverse funzioni su piani di spessore per l'evoluzione digitale degli applicativi e dei prodotti bancari. I candidati devono essere laureati nell'ambito matematico, informatico, ingegneristico, fisico oppure statistico.

Inoltre devono essere aperti a nuove sfide, avere padronanza della lingua inglese e, inoltre, avere attitudine a relazionarsi al fine di lavorare con in team con i colleghi. L'opportunità lavorativa si riferisce alle sedi di Torino e Milano.

Per candidarsi alle offerte di lavoro di Intesa Sanpaolo basterà visitare il sito ufficiale dell'azienda e cliccare sulla dicitura "Posizioni aperte". Per inviare correttamente la propria candidatura bisogna effettuare l'accesso o l'iscrizione al sito.