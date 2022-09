Sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia il 30 giugno è stato pubblicato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024) dove sono menzionate le prossime assunzioni di laureati e diplomati grazie a nuovi concorsi.

Il Ministero della Giustizia provvederà quindi al reclutamento di varie figure tra cui cancellieri, funzionari, direttori e operatori. Tutto ciò per consentire l'immissione in servizio di nuove e più giovani forze lavorative in grado di rompere il circolo vizioso dell’immobilismo nel ricambio di risorse umane. In questi anni infatti il personale amministrativo è andato progressivamente non solo riducendosi, ma anche invecchiando.

Ne consegue la necessità di fare entrare in funzione quel turn over del personale delle cancellerie in modo tale da consentire lo smaltimento anche dell'arretrato processuale.

Assunzioni per 1000 cancellieri esperti, 418 funzionari laureati

Nel 2023 è prevista l'uscita del nuovo concorso per 1047 cancellieri esperti (Area II, fascia economica seconda). Un paio d'anni fa c'era stato un precedente bando per 2700 posti, dove però - anche a causa - della selezione per titoli, di fatto, erano entrati in servizio solo 2.381 unità. Ciò posto, in alcuni distretti il numero dei vincitori è risultato inferiore al numero dei posti messi a concorso. Potranno accedere a tale bando tutti coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Inoltre verranno assunti 418 funzionari laureati Unep inquadrati nell'Area III, F1 durante il 2023. Non è escluso che si possa far ricorso anche a scorrimenti di graduatorie preesistenti.

Verranno immessi in servizio 959 conducenti di automezzo e altre figure

Nei piano assunzioni del Ministero della giustizia ci sarebbe anche la volontà di inserire 959 conducenti di automezzo (Area II, F1).

L'accesso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di diploma di maturità.

Poi è previsto il reclutamento di: 63 assistenti contabili area II, F2; 1400 Operatori giudiziari area II, F1; 63 assistenti informatici area II, F2. Anche per tali posizioni bisogna essere diplomati, benché ancora non si sanno altri dettagli sul nuovo concorso.

Viene prevista l'assunzione anche di altri 8.250 Addetti all’Ufficio per il processo a tempo determinato al fine di realizzare i progetti del PNR (piano nazionale di resilienza). Per tale bando occorrerà aver conseguito la laurea in giurisprudenza.

Dopo l'uscita dei bandi si hanno a disposizione generalmente 30 giorni per inviare domanda telematicamente, collegandosi alla piattaforma del Ministero della Giustizia.