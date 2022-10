Assunzioni aperte nella multinazionale Decathlon, nota catena di negozi di articoli sportivi che ricerca su tutto il territorio nazionale le posizioni di addetti alle vendite e department manager. Le candidature potranno essere inoltrate solo con la procedura telematica presente sul portale Decathlon.

Assunzioni Decathlon nelle province d'Italia

Attualmente, sono aperte le assunzioni per varie posizioni lavorative che possano garantire il raggiungimento degli obiettivi commerciali anche al fine di assicurare la crescita economica. Si ricercano addetti alle vendite in vari reparti sportivi da inserire nelle sedi di Lecce, Giugliano (Napoli), San Giovanni Teatino (Chieti), Casoria in provincia di Napoli, Taranto, Venaria Reale (Torino), Carugate (Milano), Lastra a Signa (Firenze), Osnago (Lecco), San Fior (Treviso), Vercelli, Novara e Lonato del Garda in provincia di Brescia.

Inoltre, sono aperte le assunzioni per department manager, i quali saranno inseriti nella filiale di Catanzaro.

Selezioni in corso per addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite dovranno accogliere la clientela e accompagnarla per il punto vendita assistendola nelle fasi di acquisto. Dovranno garantire informazioni sui prodotti e sulle promozioni in corso, oltre a svolgere le attività di incasso, partecipare alle operazioni di ricezione della merce assicurando la sicurezza di persone e dei beni. Saranno anche responsabili dell'approvvigionamento degli scaffali. Per candidarsi alla posizione di addetto alle vendite saranno necessarie ottime capacità di comunicazione e di relazione, attitudine ai rapporti commerciali e con la clientela, doti organizzative, disponibilità a lavorare su turni anche nei giorni festivi e attitudine al problem solving.

Secondo le Offerte di lavoro, inoltre, non viene richiesto alcun titolo di studio specifico ne un'esperienza pregressa nel medesimo settore.

Si ricercano department manager, i requisiti

I cosiddetti department manager, invece, dovranno occuparsi della valorizzazione di nuovi talenti, parteciperanno infatti, alle attività di selezione prestando molta attenzione all'integrazione e alle attività di formazione di tutti i collaboratori e garantiranno la migliore esperienza di acquisto, sviluppando le attività di strategia delle 4R (riuso, riciclo, riparo e riduco).

In questo caso, saranno necessarie ampie doti di organizzazione e di pianificazione, passione per lo sport e grandi abilità commerciali. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le posizioni aperte direttamente sul portale dell'azienda Decathlon ed inviare il proprio curriculum vitae per la posizione desiderata.