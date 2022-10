Bartolini ha aperto a nuove assunzioni per lavoro d'ufficio rivolte a diplomati. In particolare è alla ricerca di impiegati amministrativi, commerciali e supervisori. Le candidature online vanno inoltrate sul sito aziendale dedicato alle carriere: non sono riportate scadenze entro cui inviare le domande di lavoro. Per essere assunti occorre avere esperienza pregressa.

Bartolini: lavoro d'ufficio per impiegati amministrativi diplomati

Bartolini cerca impiegati amministrativi diplomati nelle proprie filiali. Il lavoro consiste nel controllare le fatture, recuperare un eventuale credito, registrare i pagamenti in contanti, chiudere i conti e compiere alcune mansioni di gestione del personale.

Come requisiti l'azienda chiede un diploma da ragioniere o in materie analoghe, qualche esperienza di lavoro in ufficio e conoscenza dei principali programmi d'informatica.

Gli impiegati sono ricercati per le filiali di Milano Bovisa, Pisa Lavoria, Rovereto e Settimo Torinese.

La ricerca di impiegati commerciali diplomati

Gli impiegati commerciali diplomati ricercati da Bartolini sono di due tipi: esterni e interni.

Gli esterni si occuperanno del ciclo di vendita del servizio di spedizione, ovvero: contattare la clientela, ascoltarne le esigenze e presentare la proposta contrattuale. Il neo assunto dovrà contribuire nel modo migliore al fatturato aziendale. Sarò valutato chi è in possesso di un diploma e abbia esperienza nella vendita, abilità nel negoziare, conoscenza in ambito trasporto e dell'inglese.

Gli esterni gestiranno la clientela a Bologna Roveri, a Brescia e a Milano Centro.

Gli impiegati commerciali interni, invece, gestiranno quelli esterni, inoltre si occuperanno delle pratiche aperte e condurranno telefonicamente e via mail le vendite ai nuovi e vecchi clienti. In questo caso è richiesta una rilevante esperienza precedente in questo campo, il diploma (o la laurea) e una buona conoscenza dell'inglese.

Gli interni lavoreranno a Milano Mecenate, Guidonia, Rovereto, Settimo Torinese e To Orbassano.

Bartolini ha bisogno di diversi tipi di supervisori

I supervisori di cui è alla ricerca Bartolini sono di vario tipo. Uno è l'operativo partenze, figura che aiuta a gestire la forza lavoro di magazzino e viene impiegata per realizzare l'invio dei pacchi verso altri depositi.

Sarà necessario avere un diploma, esperienza logistica.

Il lavoro si svolgerà di pomeriggio presso le sedi di Bologna Roveri, Brescia, Firenze Osmannoro, Landriano Messaggeria, Milano Albairate e Milano Sud. Una figura di questo tipo viene ricercata anche a Torino Orbassano per gestire le partenze internazionali, per cui sarà importante saper scrivere bene in inglese.

Poi vi è il supervisore operativo degli arrivi, il quale collaborerà con il capo reparto nel momento in cui bisogna ricevere e smistare i pacchi che arrivano dagli altri depositi. I requisiti sono gli stessi della posizione precedente e si lavorerà di notte a: Settimo Torinese, Verona Bussolengo, Padova interporto e Origgio.

Quanto al supervisore prese e consegne, il candidato assunto dovrà occuparsi del trasporto e del ritiro della merce da parte della clientela, inoltre gestirà il magazzino in termini di costi e mezzi impiegati.

Il lavoratore ideale dovrà essere diplomato, avere esperienza nel settore e conoscere bene le zone di spedizione assegnate. Il lavoro dovrà essere svolto a Pomezia.

Candidature online sulla pagina delle carriere di Bartolini

Le candidature online per queste offerte di lavoro vanno effettuate esclusivamente attraverso la pagina aziendale delle carriere.

Se si digita 'Bartolini lavora con noi' su un motore di ricerca e si clicca il relativo link, si potrà accedere a tale pagina. Al suo interno, un click su 'Guarda le selezioni aperte' consentirà di consultare tutte le posizioni. Una volta scelta la preferita, basterà un click per aprirla, leggerne i dettagli e inoltrare il curriculum tramite l'apposito pulsante.