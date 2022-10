Bartolini ha intenzione di assumere diplomati per lavoro amministrativo. In particolare, i candidati contattati verranno inseriti nelle filiali come impiegati amministrativi, assistenza clienti e prese e consegne. Il cv online può essere inviato tramite la pagina aziendale delle carriere e non sono riportate scadenze entro cui candidarsi. Tra i requisiti per essere selezionati non compare il limite di età.

Bartolini ha avviato la selezione di impiegati amministrativi diplomati

Tra le ricerche in corso di Bartolini, risulta la selezione di impiegati amministrativi diplomati.

Ad esempio, il neo assunto dovrà controllare una fattura d'acquisto, recuperare un credito, contabilizzare il pagamento in contanti di un cliente, chiudere la cassa e occuparsi di alcune operazioni relative alla gestione del personale. Per candidarsi sarà fondamentale il possesso di un diploma da ragioniere o simile. Costituirà un plus avere esperienza di carattere amministrativo. Le filiali in cui si lavorerà potranno essere: Milano Bovisa, Pisa Lavoria, Rovereto e Settimo Torinese.

Bartolini: lavoro amministrativo per impiegati assistenza clienti diplomati

Bartolini ha pubblicato offerte di lavoro anche per impiegati addetti all'assistenza clienti. Il futuro dipendente assisterà la clientela in caso di una mancata consegna o di una spedizione conclusa con il pacco o il prodotto danneggiato.

Egli dovrà rispondere alle domande dell'utente e aprire la relativa pratica. Per far parte della squadra di assistenti bisognerà essere diplomati e avere esperienza nella post-vendita. Si aggiungono: abilità nel relazionarsi con il pubblico e conoscenza dell'inglese. Le sedi di lavoro saranno: Brescia, Cesena, Landriano Messaggeria, Milano Cinisello, Milano Centro, Padova Interporto, Padova Messaggeria, Roma Fiano, Rovereto, Settimo Torinese e Torino Orbassano.

Solo per la sede di Gorizia Palmanova sono ricercati impiegati assistenza clienti internazionali i quali dovranno conoscere anche la lingua tedesca.

Gli impiegati prese e consegne ricercati da Bartolini

Gli impiegati prese e consegne selezionati da Bartolini supporteranno il proprio superiore nella gestione dei viaggi e del processo di invio dei pacchi e presa da parte del cliente.

I requisiti di base richiesti per questo lavoro sono: possesso del diploma di scuola superiore e conoscenza delle zone assegnate ai trasportatori. Sarà considerata in via facoltativa l'esperienza precedente nel ruolo. Previsti contratti a tempo pieno e parziale e il lavoro potrà essere svolto nelle filiali di: Cagliari, Firenze Osmannoro, Guidonia, Milano Liscate, Parma Messaggeria, Perugia e Rovereto.

Come allegare il cv online

Per allegare il cv online e candidarsi alle tre offerte di lavoro di cui si è parlato ci sono determinati passaggi da eseguire, ovvero: si digita 'bartolini lavora con noi' su un motore di ricerca, si clicca il corrispondente link e, all'interno della pagina che si apre, un unteriore click sul pulsante 'Guarda le selezioni aperte'. A questo punto si avranno a disposizione tutte le posizioni aperte dall'azienda, incluse le tre suddette. Infine, ogni posizione contiene al suo interno il pulsante tramite il quale inviare il cv.