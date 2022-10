BNP Paribas è un gruppo bancario di matrice francese, operante nel mercato italiano da vari decenni. Dopo aver notevolmente rafforzato la propria posizione in Italia grazie anche all'acquisto di BNL, il gruppo offre ai propri utenti italiani servizi e prodotti di varia natura, cercando sempre di soddisfare al meglio gli interessi dei privati e delle aziende clienti.

Per questo motivo, il gruppo è spesso alla ricerca di nuovo personale da impiegare in vari settori commerciali: le posizioni vacanti sono tutte consultabili attraverso il sito web del gruppo, attraverso cui è anche possibile inviare la propria domanda di partecipazione.

In particolar modo, vi sono numerosi annunci relativi alla figura di operatore del credito, che interessa varie regioni, quali Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Liguria, Veneto.

Caratteristiche della mansione e dettagli contrattuali

Gli operatori del credito selezionati attraverso le procedure in oggetto dovranno svolgere principalmente la funzione di front end, ovvero offrire assistenza e supporto al cliente in materia di servizi finanziari, prestiti personali, mutui, carte di credito e cessione del quinto.

Per poter inviare la propria domanda e candidarsi ad una delle posizioni aperte per operatori in BNP Paribas, non sono richiesti requisiti particolarmente specifici o esperienze lavorative, ma è sufficiente il diploma di scuola superiore.

Le assunzioni avverranno contratto di lavoro a tempo determinato e potrà essere chiesto un impegno full time o part time a seconda delle esigenze, come segnalato in ciascun annuncio.

In questo momento, è possibile candidarsi per ricoprire il ruolo di operatore in una delle seguenti città: Roma, Aprilia, Bergamo, Brescia, Ascoli Piceno, Verona, Genova, Milano, Firenze, Padova, Catania.

Modalità di invio della domanda di partecipazione

Le candidature dovranno pervenire attraverso il form appositamente disposto sul sito del gruppo bancario, nella sezione careers. In questa area, infatti, si potranno consultare tutti gli annunci attivi in un determinato momento, sia per quanto riguarda le assunzioni, sia per quanto riguarda stage e tirocini.

Gli annunci relativi al profilo di operatore non presentano una data di scadenza e i form risultano regolarmente attivi: per inviare la domanda, ciascuno dovrà cliccare sull'annuncio riferito all'area geografica di proprio interesse e procedere all'inserimento dei propri dati, cliccando sul pulsante verde posto in basso e recante la scritta "invia candidatura".

In caso di indecisione, sarà anche possibile aggiungere l'annuncio al proprio elenco di lavori personali, in modo tale da procedere alla candidatura in un secondo momento.