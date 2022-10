Eni ha aperto le assunzioni di laureati per specifiche posizioni di lavoro a tempo indeterminato. In particolare, le figure ricercate riguardano specialisti della comunicazione e analisti dei media digitali per la sede di Milano, mentre un esperto degli scenari economici è richiesto a Roma. Per inviare il curriculum bisogna accedere alla sezione 'Lavora con noi' del sito dell'azienda e candidarsi entro il 3 novembre.

Eni: lavoro a tempo indeterminato per lo specialista comunicazione

La figura professionale dello specialista comunicazione selezionata da Eni si rapporterà con le fonti di informazione nazionali ed estere inerenti il settore energetico.

Il candidato scelto parteciperà inoltre alla pianificazione della strategia comunicativa dell'azienda, a incontri nei quali sia presente la stampa, scriverà articoli e discorsi per conto del Ceo, a controllare le notizie inerenti l'azienda e, in base alle ripercussioni che potrebbero avere sugli affari, a provvedere alla rettifica di eventuali messaggi fuorvianti. L'incarico richiede una laurea in comunicazione o marketing, tre anni di esperienza nel campo, conoscenza dei social più importanti, dei principali canali e media nazionali ed esteri, e dell'inglese. Il lavoro si svolge a Milano con contratto a tempo indeterminato e possibilità di spostamenti in altre sedi, incluse quelle estere.

Eni seleziona personale come analista media digitali

L'analista media digitali scelto da Eni avrà il compito principale di contribuire al raggiungimento del fatturato aziendale tramite campagne pubblicitarie online. Inoltre, i candidati assunti verificheranno la presenza di nuovi metodi di advertising da utilizzare, aggiorneranno il target e imposteranno statistiche per misurare i risultati delle inserzioni.

Tra i requisiti per partecipare alla selezione vi sono: laurea in Economia o materie simili, quattro anni di esperienza, conoscenza approfondita dei siti necessari a creare le inserzioni e le relative analisi (Google Ads, Analytics o Meta Ads). L'inquadramento è a tempo indeterminato presso la sede di Milano.

Eni ricerca esperto scenari economici a tempo indeterminato

La persona assunta simulerà gli impatti del mercato energetico sulle performance dell'azienda. Ad esempio, formulando previsioni sulla formazione dei prezzi dei prodotti e servizi offerti, sul livello di CO2 generata oltre alle analisi di possibili soluzioni al fine di ridurne le emissioni. La posizione richiede la laurea in Economia o in Ingegneria gestionale, con tre anni di esperienza nell'ambito e conoscenza dell'inglese. Il lavoro è a Roma.

Le candidature online

Le candidature online per le posizioni suddette potranno effettuarsi esclusivamente tramite la sezione "Carriere" del sito aziendale. Per accedervi bisogna digitare 'Eni lavora con noi' e cliccare il link corrispondente. Si aprirà una pagina in cui si potranno consultare direttamente le offerte di lavoro, inclusi le tre posizioni descritte; non resta che cliccare la posizione alla quale si è interessati, leggerne le caratteristiche e usare il pulsante 'Candidati online' per completare la domanda di lavoro.