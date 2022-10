Eni è alla ricerca di personale da assumere all’interno del proprio team e in particolare sono state pubblicate Offerte di lavoro per diplomati e laureati. L'azienda specializzata nel settore dell'energia infatti sta ricercando diversi amministrativi anche senza esperienza e senza limiti d'età.

Prima di candidarsi occorre però tener d'occhio le date di scadenza presenti sugli annunci. Le offerte di lavoro menzionate sotto infatti scadranno fra il 21 e il 28 ottobre. Ecco quindi che si può inviare una candidatura all'offerta di lavoro che più interessa, collegandosi al sito ufficiale.

Cliccando su “Candidati online” si aprirà un form dedicato in cui gli aspiranti dovranno inserire informazioni professionali e personali. Il processo di selezione consisterà in una valutazione psico-attitudinale sulle proprie caratteristiche personali attraverso prove situazionali, colloqui di gruppo e individuali, questionari. Le prove si svolgeranno alla presenza di più valutatori. Seguirà una valutazione tecnico-professionale sul proprio percorso formativo e sulle capacità di applicare in ambito aziendale le conoscenze formative acquisite. I candidati che superano tutti questi step potranno essere contattati dalla funzione Risorse Umane per ulteriori approfondimenti.

Fra le posizioni attualmente aperte per laureati e diplomati anche esperienza vi sono quelle di:

Esperti spedizioni: che dovranno preparare la documentazione di trasporto e le pratiche fiscali e doganali necessarie per il trasporto delle merci e prodotti. La documentazione da gestire giornalmente è normalmente costituita da Documenti di Accompagnamento Semplificati (DAS) e Amministrativi (DAA), cartacei e telematici. Si richiede Diploma di scuola secondaria di secondo grado preferibilmente in discipline logistiche e minimo tre anni di esperienza come spedizioniere. La sede di Lavoro è Venezia. Tale offerta scade il 28 ottobre. Si offre contratto a tempo Determinato – 12 mesi

Responsabile Attività Contabili Supporto Business che si occuperà della contabilizzazione e dell’analisi di ricavi e costi variabili dell’attività Retail. Inoltre dovrà assicurare il servizio di contabilità inerente all’elaborazione e rilevazione degli stanziamenti relativi alle fatture da emettere alla clientela. Occorre aver conseguito laurea magistrale in Economia; potranno essere prese in considerazione anche candidature con differenti titoli e ambiti di studio purché supportati da significativa esperienza nella mansione e bisogna aver maturato un'esperienza di circa 5 anni, preferibilmente presso società di revisione. La sede di lavoro è Torino. Il tipo di contratto è a tempo Indeterminato. Tale offerta scade il 28 ottobre.

Junior Amministrazione e Controllo che si occuperà di svolgere attività di contabilità generale. Dovrà assemblare dati finanziari per le revisioni contabili e provvedere ai pagamenti come servizio di tesoreria. Si richiede laurea magistrale in Economia. La sede di Lavoro è Venezia. Il tipo di contratto è a tempo determinato – 12 mesi. Tale offerta scade il 28 ottobre.

Expert Servizi Specialistici Contabilità Fornitori che, si occuperanno di svolgere di analizzare e garantire la correttezza delle operazioni di bilancio e gestire le pratiche relative a pignoramenti, fallimenti e cessioni a terzi. Dovranno gestire le pratiche relative agli avvisi di liquidazione pervenuti dall’agenzia delle entrate. Si richiede Laurea magistrale in ambito economico. La Sede di Lavoro è San Donato Milanese. Si offre contratto a Tempo Indeterminato. Tale offerta scade il 28 ottobre.

Expert Buyer Sales, Marketing & Operations Sourcing che si occuperanno della gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi di competenza. Si richiede Laurea magistrale in Economia potranno essere prese in considerazione anche candidature con differenti titoli e ambiti di studio purché supportati da una significativa esperienza nel ruolo e un'esperienza di almeno 4 anni nell’ambito. La sede di lavoro è Milano, Roma. Il tipo di contratto è a tempo Indeterminato. Tale offerta scade il 28 ottobre.

Laureati Magistrali al Politecnico di Milano ( borsa di studio) in Ingegneria Energetica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Chimica o Ingegneria Aerospaziale con un punteggio uguale o superiore a 95/110. Il termine per presentare la candidatura per l’ottenimento della borsa di studio è il 14 Novembre 2022 ore 12:00.

Esperto Manutenzione Elettrica che si occuperà di coordinare e supervisionare il lavoro delle imprese esterne operanti sugli impianti, svolgendo attività di coordinamento operativo degli interventi di manutenzione ordinaria dell’area specialistica di competenza. Occorre aver conseguito Diploma, preferibilmente in ambito tecnico-industriale e aver maturato almeno tre anni di esperienza nell’ambito. La Sede di Lavoro è Ferrera Erbognone (PV). IL tipo di contratto è a tempo Indeterminato. Tale offerta scade il 26 ottobre.

Junior Attività Cards che deve fornire supporto nelle campagne promozionali di buoni carburante e nelle iniziative commerciali “IN STORE” sulle stazioni di servizio Eni. L'azienda richiede il conseguimento di Laurea magistrale in Economia, Marketing, Ingegneria gestionale e massimo tre anni di esperienza nel ruolo. La sede di lavoro è Genova. Il Tipo di contratto è un apprendistato professionalizzante. Tale offerta scade il 24 ottobre.

Junior Attività Back Office Shipping che, si occuperà di seguire la gestione amministrativa del trasporto marittimo di prodotti oggetto delle attività di trading di Eni. In particolare dovrà verificare le condizioni dei contratti di shipping e dei contratti accessori ed emettere e pagare le fatture attive e passive. Si richiede Laurea magistrale in ambito economico e 3 anni di esperienza maturata preferibilmente in ambito back office. La sede di Lavoro è San Donato Milanese. Il tipo di contratto è un Apprendistato Professionalizzante. Tale offerta scade il 24 ottobre.

Junior Legal Raffinazione, Logistica e Supply che, all’interno dell’area Affari Legali e Negoziati Commerciali, si occuperà di fornire supporto nell'assistenza legale in relazione alle attività afferenti alla raffinazione, alla logistica e al supply in Italia. Si richiede Laurea magistrale in Giurisprudenza. L’aver conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato sarà considerato come requisito preferenziale e occorre aver maturato massimo tre anni di esperienza maturata sul campo. La Sede di Lavoro è Roma. Si offre contratto di Apprendistato Professionalizzante. Potrà essere preso in considerazione un contratto a Tempo Indeterminato. Tale offerta scade il 21 ottobre.