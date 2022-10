Poste Italiane sta raccogliendo le candidature di giovani laureati in legge interessati a svolgere presso i suoi uffici il tirocinio forense necessario per poter accedere all'esame di abilitazione per diventare avvocato.

L'opportunità è rivolta a tutti i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione e che presentino la propria domanda telematicamente entro il termine stabilito nell'annuncio, ovvero entro il 16 dicembre.

Caratteristiche dell'offerta

I candidati selezionati mediante la procedura in oggetto verranno coinvolti in un tirocinio funzionale al conseguimento del titolo per l’ammissione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato.

La durata del tirocinio sarà di sei mesi, prorogabile per non più di dodici e per ciascuno dei quali ciascun tirocinante riceverà un rimborso spese di seicento euro lordi.

Il tirocinio si svolgerà presso l'area relativa agli Affari Legali di poste Italiane, nelle città di Roma, Napoli e Cagliari.

Durante i mesi di tirocinio, gli aspiranti praticanti avvocato svolgeranno le proprie mansioni sotto la supervisione di avvocati già esperti.

Requisiti necessari per la candidatura

Possono presentare la propria candidatura coloro in possesso di determinate caratteristiche descritte nel bando, ovvero:

cittadinanza italiana o in un paese membro dell'Unione Europea;

Titolo di laurea in Giurisprudenza conseguito con il punteggio massimo da un periodo non superiore a due anni;

iscrizione al registro dei praticanti Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Roma, di Napoli o di Cagliari da non più di due mesi.

I candidati interessati sono invitati a consultare l'annuncio reperibile sul sito web di Poste Italiane, al fine di conoscere dettagliatamente i requisiti specifici da possedere.

Modalità di invio della domanda e modalità di valutazione delle candidature

Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 16 dicembre, attraverso il dispositivo online messo a disposizione sul sito della società.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere necessariamente allegati:

curriculum vitae del candidato;

modulo allegato all'annuncio, compilato in tutte le sue parti (il modulo in questione è scaricabile direttamente dall'annuncio reperibile sul sito web di Poste Italiane, nella sezione recruiting).

In numero dei tirocini attivabili di volta in volta sarà stabilito sulla base delle domande pervenute e delle esigenze della società. Un team di esperti valuterà le domande pervenute e coinvolgerà i candidati idonei in un colloquio conoscitivo.