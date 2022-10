Italgas ha aperto varie posizioni di lavoro tecnico e d'ufficio a cui possono candidarsi diplomati e laureati. Per esempio, l'azienda energetica sta cercando tecnici distribuzione, impianti e specialisti controllo di gestione territoriale. All'interno dei relativi annunci non sono riportate scadenze entro cui effettuare le domande di lavoro. L'invio del curriculum può essere fatto accedendo alla pagina web aziendale dedicata alle carriere.

Italgas: diplomati e laureati come tecnici distribuzione

Diplomati e laureati possono partecipare alla campagna assunzioni di Italgas riguardante la ricerca di tecnici distribuzione.

Coloro che verranno scelti controlleranno i lavori nei cantieri per verificarne l'avanzamento, il rispetto degli standard di sicurezza e per preventivare eventuali modifiche richieste dal cliente. In più, tali figure si occuperanno della parte amministrativa, ovvero gestiranno: i documenti di settore, le richieste delle autorizzazioni per la messa in opera, gli interventi urgenti, la formazione del personale e i fabbisogni in termini di materiali e mezzi produttivi. I candidati avranno un diploma tecnico di tipo meccanico o elettronico oppure una laurea in ingegneria meccanica, elettrica, elettrotecnica, industriale, civile o energetica. Si aggiungono la conoscenza dei programmi Sap e Office, dell'inglese e il possesso della patente B.

Solo in via preferenziale verrà considerata l'esperienza di 2 anni nel ruolo. Le sedi di lavoro potranno essere: Bollate, Trapani, Gorgonzola, Catanzaro, Faenza, Montesilvano, Siderno, Roma, Santa Marinella, Novara, Castellammare di Stabia, Sanremo e Venezia.

Italgas sta selezionando diplomati e laureati come tecnici impianti

I tecnici impianti di cui ha bisogno Italgas adotteranno gli interventi manutentivi necessari a fabbricati e impianti a energia solare. In pratica, tali addetti gestiranno: la documentazione, le autorizzazioni, i materiali, le attrezzature, la forza lavoro e tutti gli altri aspetti inerenti gli interventi da attuare.

Per questo lavoro sono richiesti diplomati tecnici a indirizzo meccanico o elettrico, oppure laureati in ingegneria meccanica ed energetica. Altri requisiti importanti saranno la conoscenza di Office, Cad, dell'inglese e il possesso della patente B. Sarà un plus avere esperienza in ambito idraulico e gas. Si potrà lavorare a: San Benedetto del Tronto, Tivoli, Benevento e Imperia.

La ricerca di specialisti controllo di gestione territoriale

Gli specialisti controllo di gestione territoriale scelti da Italgas si occuperanno dell'attività di pianificazione, ovvero di: budget, costi, investimenti, cassa, fatture, ore lavorate e analisi degli scostamenti. Per questo incarico saranno necessari diplomati, oppure laureati in economia o ingegneria gestionale, con conoscenza di Office, Sap e dell'inglese.

I luoghi di lavoro saranno: Lamezia Terme, Palermo, Roma, Tivoli e Cologno Monzese.

Come candidarsi alle offerte di lavoro di Italgas

Per candidarsi alle offerte di lavoro descritte sopra, la prima cosa da fare è digitare 'italgas lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare il corrispondente link. Si aprirà la pagina web delle carriere e al suo interno basterà cliccare sul pulsante 'Cerca lavoro' per poter consultare subito la lista delle posizioni aperte, incluse le tre di cui si è parlato. Infine, un click sulla figura preferita permetterà di leggerne i dettagli e di inviare il curriculum tramite il pulsante 'Candidati ora'.