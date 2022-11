In queste settimane Eni sta cercando figure professionali a tempo indeterminato. Tra le offerte di lavoro attualmente aperte vi sono quelle per esperto contabile, per esperto di controllo progetti, per esperto di organizzazione delle risorse umane e uno specialista dati.

Tra i requisiti richiesti per ciascuna posizione vi è il possesso di una laurea. I vari annunci scadono in varie date del mese di dicembre 2022.

Eni cerca di un esperto contabile a tempo indeterminato

L'esperto contabile ricercato da Eni avrà l'incarico di aiutare il responsabile di area nelle operazioni amministrative, si occuperà dei rapporti tra le funzioni contabili coinvolte, preparerà il report necessario alla stesura del bilancio di gruppo e del piano aziendale, si relazionerà con i revisori e i consulenti esterni.

L'esperto assunto dovrà avere una laurea economica, 3 anni di esperienza nel campo, conoscenza dei principi contabili, in materia di bilancio e di Office.

Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato, si verrà assegnati alla sede di L'Aquila e ci si potrà candidare online entro il 14 dicembre.

Eni seleziona una figura per il controllo delle performance economiche di un progetto

Tra le figure professionali selezionate da Eni vi è anche quella di esperto controllo progetti. La persona assunta dovrà monitorare le performances economiche di un progetto di efficientamento energetico e ne definirà i rischi e gli aspetti contrattuali insieme alle controparti coinvolte.

Per questa posizione viene richiesta una laurea in economia o ingegneria, tre anni di esperienza nel settore e un'adeguata conoscenza in ambito contrattuale ed energetico.

Si lavorerà presso L'Aquila a tempo indeterminato e l'annuncio scadrà il 14 dicembre.

L'esperto organizzazione delle risorse umane

L'esperto di organizzazione delle risorse umane scelto si occuperà di progettazione relativa alla struttura organizzativa dell'azienda in termini di posti di lavoro assegnati, deleghe di funzioni e incarichi.

Inoltre l'assunto il compito di analizzare il processo aziendale ed eventualmente modificarlo per renderlo più efficiente.

Potranno candidarsi per questa posizione i laureati in economia o ingegneria gestionale, con 3 anni di esperienza nel ruolo e conoscenza dell'inglese.

Il lavoratore sarà inquadrato a tempo indeterminato, lavorerà a Milano ed è prevista la possibilità di candidarsi online fino al 13 dicembre.

Lo specialista dati

Lo specialista dati di cui ha bisogno Eni gestirà i dati provenienti dalle attività aziendali, garantirà il funzionamento del sistema informatico che elabora le informazioni e lavorerà per aggiornare continuamente il modello di gestione dati utilizzato.

Per candidarsi occorre una laurea in materie scientifiche, tre anni di esperienza in ruoli inerenti il data management, conoscenza nel campo dei database e dell'inglese.

Il lavoro verrà svolto a tempo indeterminato presso la sede di San Donato Milanese: saranno possibili spostamenti tra sedi italiane ed estere. L'annuncio scade il 13 dicembre.

Come candidarsi online

Per candidarsi online alle posizioni descritte bisogna seguire determinati passaggi: innanzitutto occorre digitare 'eni lavora con noi' su un motore di ricerca, cliccare il link che collega alla pagina aziendale delle carriere e infine scegliere tra gli annunci presenti al suo interno.

Ogni annuncio contiene la descrizione del lavoro, più il pulsante indispensabile per inviare il curriculum.