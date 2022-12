La società di trasporto ferroviario Italo ha in corso delle selezioni di personale. In particolare vengono cercati dei diplomati che possano lavorare a bordo dei treni come macchinisti e dei laureati per dei lavori ufficio, come addetto pianificazione, contabilità, tasse o regolamenti.

Ciascun annuncio non presenta una data di scadenza per inviare il curriculum.

Italo: offerta di lavoro per macchinisti

I macchinisti lavoreranno a bordo di treni dotati di tecnologie avanzate.

Per svolgere questo lavoro Italo chiede il possesso di un qualsiasi diploma di scuola superiore, della licenza europea per condurre il treno, del certificato complementare di tipo B e di avere esperienza nel settore non inferiore a un anno.

I macchinisti assunti lavoreranno in base ai turni, anche di notte e nelle giornate festive. Le sedi di lavoro saranno Napoli, Roma o Milano.

Lavoro in ufficio: per il ruolo di addetto pianificazione sono selezionati i laureati in materie economiche

Italo cerca un addetto pianificazione da impiegare in ufficio amministrazione e controllo. In particolare, il personale assunto collaborerà per realizzare le previsioni e il consuntivo a livello di gruppo societario, effettuerà analisi e report.

Per questo incarico sono richiesti dei laureati in materie economiche, con esperienza di tre anni nell'ambito della pianificazione e con una piena conoscenza di Office, del sistema Sap e dell'inglese.

L'inquadramento sarà adeguato all'esperienza del candidato, si lavorerà nella sede di Roma.

Italo seleziona un laureato come addetto contabilità

L'addetto contabilità selezionato da Italo dovrà contabilizzare i cespiti patrimoniali, i costi del lavoro, provvederà all'assestamento mensile dei conti e parteciperà alla redazione dei bilanci periodici.

Quanto ai requisiti, il contabile idoneo dovrà avere una laurea economica, almeno due anni di esperienza nel ruolo, conoscenza dei principi contabili internazionali, di Office e dell'inglese.

In questo caso l'addetto da assumere sostituirà un'impiegata in stato di maternità e verrà retribuito e inquadrato in base alle competenze in possesso.

Il luogo di lavoro sarà Roma.

La figura ricercata in ambito tasse gestirà ogni aspetto fiscale

In ambito tasse, l'azienda ricerca una figura in grado di calcolare il carico fiscale, effettuare i pagamenti, aggiornarsi sulla normativa di riferimento e per occuparsi di ogni aspetto fiscale relativo agli affari aziendali nel mercato dei capitali.

L'addetto ideale per questa mansione dovrà avere una laurea in economia o simile, almeno 2 anni di esperienza nel campo, conoscere bene il pacchetto Office e l'inglese.

In merito al contratto e alla sede di lavoro valgono le stesse condizioni della posizione precedente.

L'addetto regolamenti scelto da Italo

L'addetto regolamenti scelto da Italo si occuperà di studiare le norme che regolano il settore ferroviario e di controllare lo stato delle controversie in cui è coinvolta la società.

Per partecipare a questa selezione serve una laurea giuridica, avere almeno un anno di esperienza presso uno studio legale, conoscenze giuridiche in ambito civile e amministrativo, inoltre occorre sapere l'inglese.

Il lavoro verrà svolto nell'ufficio di Roma, lo stipendio sarà proporzionale alle competenze possedute.

Domanda di lavoro

La domanda di lavoro per le posizioni suddette si inoltra attraverso la sezione carriere del sito ufficiale dell'azienda. Per accedere a tale area bisogna digitare 'Italo lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare sul link che compare.

All'interno della pagina del lavoro, bisognerà cliccare su 'Macchinista' per leggere la descrizione di tale posizione e per candidarsi. Se invece si vuole passare alle offerte di lavoro in ufficio, basterà cliccare su 'Selezioni personale di staff' e scegliere il ruolo preferito nella schermata che si apre. Ogni annuncio contiene un modulo specifico per inviare il curriculum.