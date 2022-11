Poste Italiane è ancora alla ricerca di giovani sportellisti che saranno inseriti con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Le candidature sono inoltrabili fino al 30 novembre. Bisogna però esser in possesso dei requisiti specificatamente richiesti quali il diploma di maturità e la conoscenza di alcune lingue straniere.

Assunzioni a tempo indeterminato per chi conosce l'inglese, cinese e arabo

Tali annunci si caratterizzano per il fatto che i candidati ideali devono conoscere una delle tre lingue straniere indicate negli annunci, ovvero: cinese; inglese; arabo.

Quanto ai requisiti generici invece si richiede il conseguimento del diploma di maturità ottenuto con punteggio di almeno 70 su 100. Non si tiene conto di esperienze pregresse sul campo mentre il possesso della laurea e quindi l'aver frequentato un corso universitario potrebbero esser valutati come requisiti preferenziali. Le sedi di lavoro sono distribuite sia al Nord che al Sud e in particolare, si ricercano sportellisti che sappiano parlare inglese a Milano, Torino e Palermo, che parlino l'arabo a Milano e Torino e il cinese a Milano.

Come inviare il proprio curriculum online e quale l'iter della selezione

L'inoltro del curriculum e quindi la richiesta della domanda di partecipazione alla selezione presuppone la registrazione sul sito di Poste italiane.

Ecco dunque che accedendo alla sezione campagne di ricerca, posizioni aperte si possono visualizzare tutti gli annunci aperti in questo momento. Cliccando sull'offerta che più interessa attraverso il pulsante "Invia candidatura ora" si possono compilare nell'apposito form i propri dati personali e professionali e allegare appunto il proprio cv.

Prima della eventuale chiamata del candidato ritenuto idoneo, lo stesso può esprimere le proprie preferenze sulla possibilità o meno di voler effettuare trasferte, o può dare disponibilità a lavorare su turni. Dopo la compilazione di tutti i passaggi, si potrà inviare la domanda. Il processo di selezione è interamente online e consiste in una video intervista.

Lo stipendio di uno sportellista è di circa 1200 euro. Fra le mansioni previste c'é quella di presiedere le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza.

Le altre posizioni aperte

Fra le altre posizioni aperte c'è anche quella di portalettere da assumere sull'intero territorio italiano. In tal caso c'è bisogno di Diploma di scuola media superiore e della patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche. In tal caso però viene previsto iniziale contratto a tempo determinato. I candidati che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale), potranno essere contattati da Poste Italiane per la prova d’idoneità alla guida del motomezzo. Anche in tal caso la scadenza prevista per l'invio candidatura è fissata al 30 novembre 2022