È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, sui siti del MiC e sul portale inPA, il concorso pubblico del ministero della Cultura, per titoli ed esami, per il reclutamento di 518 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato. “Nuove energie per il ministero della Cultura: con il bando per oltre 500 funzionari tecnici dei beni culturali cominciamo a lavorare per rafforzare la pianta organica. Auguro in bocca al lupo a quei tanti giovani che si cimenteranno in questa prova: c’è bisogno di voi", ha commentato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Requisiti concorso MiC

Le figure ricercate sono: 268 funzionari archivisti di Stato; 130 funzionari bibliotecari; 15 funzionari restauratori conservatori; 32 funzionari architetti; 35 funzionari storici dell’arte; 20 funzionari archeologi; 8 funzionari paleontologi; 10 funzionari demoetnoantropologi. Per essere ammessi al concorso è necessario essere in possesso di determinati requisiti: avere cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell'Ue, e un'età non inferiore ai 18 anni. In base alla figura per cui si intende partecipare alla procedura concorsuale, sono richieste diverse lauree, tra cui: laurea magistrale in Storia dell'arte o titoli equiparati, laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, laurea magistrale in architettura del paesaggio o Architettura e ingegneria edile architettura, laurea magistrale in archeologia, laurea magistrale in Scienze e tecnologie geologiche, laurea magistrale in antropologia culturale e etnologia; con l'aggiunta di specifici master o dottorati di ricerca.

Prove concorso ministero della Cultura

Il concorso del ministero della Cultura prevede due prove, una scritta e una orale, a queste si aggiunge la valutazione dei titoli. La prova scritta, test con 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, si svolge al pc, su piattaforme digitali, anche in più sessioni. Alla prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 30 punti: si supera con un minimo di 21/30.

La prova orale, colloquio interdisciplinare, può svolgersi in videoconferenza: si considera superata con un punteggio di almeno 21/30. Durante il colloquio si procede anche all'accertamento della conoscenza della lingua inglese (A2) e delle tecnologie informatiche, dell'informazione e della comunicazione, delle competenze digitali.

Domande di partecipazione

La domanda per poter partecipare al concorso del ministero della Cultura può essere presentata per via telematica entro le 23:59 del 9 dicembre 2022. Le istanze si presentano sul portale inPA, previa autenticazione con SPID/CIE/CNE/eIDAS. Per la partecipazione al concorso è necessario effettuare un versamento di 10 euro. Se il candidato intende partecipare per più codici, deve versare il contributo per ogni codice.