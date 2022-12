Enel ha aggiornato le proprie offerte di lavoro a tempo indeterminato sul suo sito ufficiale. Attualmente sta selezionando laureati da assumere come responsabili finanza e assicurazioni, e responsabili amministrativi nelle sedi di Milano e Roma. Le domande di candidatura devono essere inoltrate in modalità telematica.

Enel: assunzioni destinate a responsabili finanza e assicurazioni, mansioni e requisiti

La multinazionale, che è attiva nel settore del mercato libero energetico, ha aperto le selezioni per responsabili finanza e assicurazioni. La figura si occupa di migliorare e perfezionare la strategia finanziaria dell'azienda, la quale comprende le operazioni di tesoreria, di corporate financing, di controllo dei rischi finanziari e di indennità.

Inoltre monitora i rapporti con le banche e i gruppi finanziari. Per candidarsi a tali posizioni di lavoro le risorse devono essere in possesso di un diploma di laurea Magistrale in Contabilità, Finanza o Economia, consolidata esperienza nell'ambito della gestione finanziaria, fluente inglese, essere disponibili a effettuare trasferte all'estero, avere doti analitiche e di problem solving. La sedi di lavoro sono Roma e Milano. Il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato

Lavoro Enel: selezioni aperte per responsabili amministrativi per Milano e Roma

Enel sta cercando responsabili amministrativi per le sedi di Milano e Roma. Questo ruolo professionale si affianca a un gruppo di lavoro e, tra le sue varie mansioni, si occupa di gestire e monitorare i servizi amministrativi e contabili, oltre che di assicurare l'adeguata gestione delle operazioni amministrative nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Per candidarsi a questa offerta di lavoro è necessario essere in possesso di una laurea in economia, consolidata esperienza lavorativa nello stesso ambito, capacità di adattamento, autonomia, capacità di gestione delle priorità, propensione al problem solving, rispetto delle scadenze. Il tipo di contratto di lavoro proposto è a tempo indeterminato, mentre la data di scadenza per iscriversi alla selezione è il 30 dicembre 2022.

Come visionare e candidarsi alle offerte di lavoro di Enel

Per visionare tutte le Offerte di lavoro di Enel è necessario recarsi sulla piattaforma ufficiale della società nella sezione "Carriere" e poi "Posizioni aperte". In questa pagina compariranno tutte le posizioni di lavoro attive a cui sarà possibile candidarsi cliccando su "Candidati". Per completare l'inoltro della domanda bisognerà effettuare l'iscrizione alla piattaforma oppure l'accesso mediante le proprie credenziali.