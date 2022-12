Ferrovie dello Stato propone offerte di lavoro per diplomati sul suo sito ufficiale. Attualmente sta cercando autisti e tecnici di customer care da assumere con un contratto di lavoro a tempo determinato. La candidature devono essere inoltrate online entro i primi giorni di gennaio.

Fs italiane assume tecnici, mansioni e requisiti

Il gruppo Fs italiane ha aperto una nuova posizione di lavoro. In particolare sta cercando tecnici di customer care: si tratta di figure professionali che curano l'esperienza di viaggio dei passeggeri. Le risorse effettueranno importanti operazioni all'interno dei treni, a sostegno del capotreno.

Inoltre lavoreranno anche nelle stazioni, fornendo indicazioni e supporto ai fruitori dei servizi connessi a iniziative promozionali e commerciali. Infine si occuperanno anche di controllare ed eventualmente regolarizzare i biglietti della clientela. Il ruolo professionale prevede attività di trasferta e in turnazione. La sede del lavoro è il Trentino Alto Adige e, in particolare, Bolzano pertanto, oltre a un diploma conseguito nella scuola secondaria di secondo grado, è richiesto un patentino che attesti la conoscenza di italiano e tedesco. La scadenza per candidarsi in modalità telematica è fissata al 16 gennaio 2023. Il tipo di contratto di lavoro è a tempo indeterminato.

Assunzioni Ferrovie: si selezionano autisti di bus a tempo indeterminato, come candidarsi

Il gruppo Ferrovie dello Stato italiane ha aperto delle nuovo selezioni per le assunzioni di autisti. Le risorse saranno inserite all'interno della società Busitalia Sita Nord, nella regione Umbria (sede del lavoro). Coloro che desiderano candidarsi per la suddetta offerta di lavoro devono essere in possesso innanzitutto della patente D e della Carta di qualificazione del conducente - persone.

Oltre a tale requisito obbligatorio, si richiede come requisito preferenziale un diploma di scuola secondaria superiore della durata di cinque anni. Un altro requisito per l'ammissione alla selezione è la residenza in Umbria, Toscana, Marche.

La tipologia contrattuale di inserimento è a tempo indeterminato, mentre la scadenza per candidarsi è fissata al 9 gennaio 2023.

Per candidarsi e visionare tutte le Offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato bisogna recarsi sul sito ufficiale del gruppo e, in particolare, nella pagina "Campagne di ricerca". Dopo aver scelto il ruolo professionale a cui si è interessati, sarà necessario cliccare su "Candidati".

Successivamente sarà richiesto l'accesso oppure l'iscrizione alla piattaforma, al fine di ultimare la procedura.