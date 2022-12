Tra le attuali offerte di lavoro dell'istituto bancario Credem compaiono ricerche di sportellisti in ambito 'Progetto Giovani', consulenti come private e corporate banker e sviluppatori junior in linguaggio C. Per candidarsi alle posizioni non sono previste scadenze e l'invio della domanda di lavoro va effettuato attraverso la pagina delle carriere della banca.

Gli sportellisti cercati da Credem

Gli sportellisti ricercati da Credem lavoreranno nelle filiali sparse sul territorio italiano. Successivamente, i migliori avranno la possibilità di proseguire la propria carriera svolgendo incarichi di maggiore responsabilità.

La professione di sportellista in questo istituto è aperta a neodiplomati, laureandi, neolaureati e persone con esperienza in qualsiasi campo. Gli sportellisti verranno assunti a tempo a termine e dopo un anno di lavoro avranno la possibilità di passare a un contratto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda le condizioni economiche, gli addetti in questione riceveranno il compenso mensile previsto dal Contratto nazionale del credito, terza area, primo livello.

Credem seleziona consulenti come private banker

I private banker di cui Credem ha necessità consiglieranno i servizi della banca ai clienti privati. A questa selezione possono partecipare i consulenti che hanno alle spalle un periodo di esperienza nel campo della consulenza.

Tali professionisti sono ricercati nelle varie sedi dell'azienda. L'istituto finanziario è alla ricerca anche di corporate banker, ovvero di persone capaci di concedere credito e che sappiano rivolgersi a una clientela aziendale, inclusa quella estera. I consulenti a livello corporate sono richiesti per le seguenti filiali: Busto Arsizio, Brescia, Torino, Bologna, Marche e Romagna.

Credem assume sviluppatori junior in linguaggio C

Tra gli sviluppatori junior cercati da Credem vi è la figura che opererà in linguaggio C. Il professionista scelto dovrà progettare e curare il mantenimento di determinati programmi informatici per conto della società controllata Credemtel. La persona incaricata a svolgere i compiti di cui sopra dovrà conoscere Windows desktop e server, Microsoft visual studio, il linguaggio SQL, programmi come UnitTest e framework come .Net.

La sede di lavoro sarà Montecavolo di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia.

Candidature online sulla pagina delle carriere

Per candidarsi online sulla pagina delle carriere bisogna innanzitutto digitare 'credem lavora con noi' e poi cliccare il link al corrispondente risultato di ricerca. Una volta all'interno, andrà cliccato il pulsante 'Scopri le posizioni aperte' e, nella schermata che segue, un altro click sul simbolo delle tre frecce. A questo punto si avrà l'elenco delle Offerte di lavoro, il quale comprende le posizioni descritte finora. Ogni posizione è dotata al suo interno del pulsante per inviare la domanda di lavoro.