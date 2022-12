Nella Gazzetta Ufficiale n.95 del 2 dicembre 2022 è stato pubblicato un bando di concorso per titoli ed esami, per reclutare 1410 allievi finanzieri. L'età massima consentita per poter partecipare è quella dei 24 anni per i civili, mentre è di 26 per i militari.

Termine ultimo ultimo per presentare la domanda è quello delle ore 12 del 2 gennaio 2023.

Sono previste più prove, tra cui una preselettiva a risposta multipla ed una valutazione dei titoli, più accertamento di varie idoneità.

Concorso Allievi Finanzieri Gdf, la ripartizione dei posti

Il 2 dicembre 2022 è stato pubblicato nel sito della Guardia di Finanza e in Gazzetta Ufficiale un bando di concorso per il reclutamento di 1410 Allievi Finanzieri.

I posti saranno così ripartiti:

1170 del contingente ordinario di cui 693 per i volontari in ferma prefissata e 477 per tutti i cittadini italiani. Quest'ultimo contingente sarà suddiviso nel seguente modo:

del di cui 693 per i volontari in ferma prefissata e 477 per tutti i cittadini italiani. Quest'ultimo contingente sarà suddiviso nel seguente modo: A) 180 per il conseguimento della specializzazione "Anti terrorismo e pronto impiego";

B) 297 per quelli non specializzati.

240 del contigente di mare, di cui:

del di di cui: A) 168 per i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, suddivisi in 56 da nocchiere, 84 da motorista navale e 28 da operatore del sistema.

B) 72 per i civili, ripartiti tra 24 da nocchiere, 36 da motorista navale e 12 da operatore del sistema.

Si potrà partecipare a un solo profilo tra quelli indicati.

Termini e modalità di partecipazione al concorso

Potrà prendere parte alla procedura concorsuale chi avrà compiuto (alla scadenza delle domande) almeno i 18 anni e non oltre i 24 di età per i civili, mentre tale quota si alza a 26 per i volontari delle Forze armate.

Tra i requisiti vi sono il godimento dei diritti civili e politici, avere conseguito il diploma di scuola superiore, non trovarsi in una situazione di incompatibilità con il ruolo di finanziere, non essere stati destituiti o dispensati da un impiego svolto presso una pubblica amministrazione e non essere stati dimessi per motivi disciplinari da qualsiasi accademia, scuola o istituti delle Forze armate e polizia.

La domanda di partecipazione potrà essere compilata collegandosi sul sito della Guardia della Finanza nella sezione concorsi. Termine ultimo per la presentazione è quello delle ore 12 del 2 gennaio 2023.

Per la compilazione della domanda sarà necessario avere lo SPID o la Carta di Identità Elettronica. Una volta scaduto il termine non potranno più essere apportate modifiche.

Sono previste più prove

Come per tutti i concorsi [VIDEO], anche per quello in oggetto saranno previste più prove.

A partire dal 13 gennaio si terrà la preselezione, consistente in 90 domande a risposta multipla: 35 di logica- matematica, 25 di grammatica, 10 di storia, 10 di educazione civica e 10 di geografia. Non sarà pubblicata nessuna banca dati.

Successivamente ci saranno le prove fisiche, distinte per contingente ordinario e di mare, e l'accertamento psico-fisica. Quest'ultima prova prevederà le seguente visite: medica generale, neurologica, cardiologica e psichiatrica. Inoltre vi saranno pure esami delle urine ed ematochimici.

Infine è previsto un accertamento dell'idoneità attitudinale e una valutazione dei titoli, mentre per chi ha scelto il profilo "Anti terrorismo e pronto impiego" si terrà una prova per accertarne l'idoneità.