Eni sta cercando diplomati e laureati da assumere per ricoprire ruoli professionali diversi. In particolare le Offerte di lavoro proposte riguardano diversi ambiti, come quello laboratoriale, digitale e impiegatizio. Per candidarsi in modalità telematica le risorse devono collegarsi sul sito ufficiale della società.

Le offerte di lavoro attualmente disponibili in Eni

I profili professionali attualmente disponibili in Eni sono i seguenti:

Digital Project Manager, presso le sedi di Roma e Milano. Per tale offerte di lavoro bisogna possedere la laurea in Economia o indirizzi scientifico/tecnico, una buona conoscenza ed esperienza diretta con le principali metodologie, nonché conoscenza di strumenti di comunicazione. Proposto contratto di lavoro a tempo indeterminato. Domande entro il 16 dicembre;

presso le sedi di Roma e Milano. Per tale offerte di lavoro bisogna possedere la laurea in Economia o indirizzi scientifico/tecnico, una buona conoscenza ed esperienza diretta con le principali metodologie, nonché conoscenza di strumenti di comunicazione. Proposto contratto di lavoro a tempo indeterminato. Domande entro il 16 dicembre; Analista di Laboratorio in Turno, presso Crescentino (Vercelli). Le risorse, che saranno assunte a tempo indeterminato, si occuperanno di curare la preparazione di campioni e la predisposizione di apparecchiature per l’esecuzione di analisi e prove, e di assistere il responsabile e le risorse interessate nella verifica delle criticità. Richiesto diploma e una esperienza di almeno tre anni nell’ambito. Scadenza domande al 16 dicembre;

presso Crescentino (Vercelli). Le risorse, che saranno assunte a tempo indeterminato, si occuperanno di curare la preparazione di campioni e la predisposizione di apparecchiature per l’esecuzione di analisi e prove, e di assistere il responsabile e le risorse interessate nella verifica delle criticità. Richiesto diploma e una esperienza di almeno tre anni nell’ambito. Scadenza domande al 16 dicembre; Senior Tecnico di Laboratorio, presso Novara. I neoassunti a tempo indeterminato si dedicheranno alle tecniche preparative di chimica analitica, delle rispettive analisi qualitative e quantitative, e alla manutenzione e al corretto funzionamento della strumentazione di laboratorio. Richiesto diploma in Chimica, Materiali o Biotecnologie e una esperienza di almeno cinque anni in laboratorio analitico. Domande entro il 15 dicembre;

presso Novara. I neoassunti a tempo indeterminato si dedicheranno alle tecniche preparative di chimica analitica, delle rispettive analisi qualitative e quantitative, e alla manutenzione e al corretto funzionamento della strumentazione di laboratorio. Richiesto diploma in Chimica, Materiali o Biotecnologie e una esperienza di almeno cinque anni in laboratorio analitico. Domande entro il 15 dicembre; Back Office Specialist, con sede a Milano. Le risorse si occuperanno di gestire le pratiche amministrative legate al monitoraggio e al presidio dei flussi energetici. Richiesto diploma e una ottima conoscenza del pacchetto Office. Proposto contratto di lavoro a tempo indeterminato. Scadenza domande 13 dicembre.

Come inviare la domanda di candidatura in via telematica

Per inviare la domanda di candidatura gli utenti devono collegarsi al sito ufficiale di Eni e scegliere la posizione interessata.

Qui si possono consultare tutti i requisiti specifici per candidarsi e le mansioni da svolgere. Per proporsi gli aspiranti dovranno cliccare su “invia candidatura ora“ e inserire tutti i dati che verranno richiesti dalla piattaforma. È utile aggiungere che gli aspiranti possono anche inviare una candidatura spontanea, sempre sullo stesso sito, e attendere di essere richiamati per una posizione in linea ai propri requisiti.