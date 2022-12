Aumenti stipendi per colf e badanti dal 1° gennaio 2023 fino a 125 euro al mese considerando anche le ferie, la tredicesima e il Trattamento di fine rapporto e in base all'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori domestici fino al 9% in più: è questo l'effetto che l'inflazione del 2022 avrà sulle retribuzioni dei lavoratori domestici nel prossimo anno. Conti alla mano, colf e badanti ottenere stipendi "più ricchi" di 2.000 euro all'anno se assunti dalle famiglie a tempo pieno e per tutto l'anno. Il rovescio della medaglia è la stangata che rischiano di subire le famiglie datrici di lavoro: il governo guidato da Giorgia Meloni starebbe pensando a un bonus per compensare l'aumentato costo degli stipendi dei lavoratori domestici e disinnescare il rischio che si ricorra maggiormente al lavoro nero.

Colf e badanti, dal 1° gennaio 2023 stipendi in aumento fino a 125 euro: ecco le ultime novità

Con gli adeguamenti delle retribuzioni al caro-prezzi dovuto all'inflazione registrata nel corso del 2022, gli stipendi di colf e badanti potrebbero aumentare del 9% annuo, pari a 125 euro al mese e a 2.000 euro all'anno. Il contratto dei lavoratori domestici, infatti, prevede un adeguamento all'80% degli stipendi rispetto all'indice di inflazione che, a novembre 2022, ha segnato la doppia cifra dell'11,8% su base provvisoria. Il dato definitivo di adeguamento degli stipendi di colf e badanti dell'80% sull'inflazione del 2022, si assesterebbe al 9,44%. È dunque questa la percentuale in base alla quale i lavoratori domestici si vedrebbero aumentare i propri stipendi.

Secondo i calcoli di Fidaldo, dunque, per pagare un colf o badante a tempo pieno le famiglie dovrebbero pagare in più 125 euro, cifra che diventerebbe notevolmente più elevata nel caso in cui la persona di cui prendersi cura dovesse essere non autosufficiente. In questa situazione, lo stipendio all'anno può arrivare fino a 30.000 euro, con un aumento della retribuzione di circa 3.000 euro considerando le sostituzioni per le ferie e i riposi del lavoratore domestico.

Bonus a famiglie per pagare gli aumenti stipendi di colf e badanti: la novità nella legge di Bilancio 2023

A fronte degli aumenti degli stipendi spettanti a colf e badanti in conseguenza dell'inflazione, il governo guidato da Giorgia Meloni starebbe mettendo a punto misure, consistenti in bonus, per sostenere le famiglie datrici di lavoro.

In questi termini si è espresso il sottosegretario al ministero del Lavoro, Claudio Durigon, che ha parlato di un fondo destinato a compensare sia gli aumentati costi per le famiglie che hanno bisogno di lavoratori domestici che per contrastare il lavoro nero. "Accanto al sacrosanto diritto di chi lavora di veder aumentata la busta paga, bisogna difendere le famiglie", ha affermato Durigon. La soluzione è quella di un fondo - da istituirsi nella legge di Bilancio 2023 - destinato a finanziare bonus a favore delle famiglie ma anche a impedire che le stesse facciano ricorso al lavoro nero per compensare il generalizzato aumento dei prezzi.