Sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 6 dicembre 2022 è stato pubblicato il concorso dell'Anac (Autorità nazionale anticorruzione), per titoli ed esami, per assumere a tempo indeterminato 20 Funzionari. I posti sono cosi suddivisi:12 funzionari giuridico-amministrativi; 8 funzionari in analisi economico-statistica. C'è tempo fino al 5 gennaio 2023 per inoltrare telematicamente le candidature. Bisogna però prima registrarsi sul sito dell'Anac.

Requisiti per partecipare al nuovo concorso Anac per 20 funzionari

Quanto ai requisiti per partecipare al primo profilo di funzionario giuridico-amministrativi occorre aver conseguito la laurea magistrale in scienze della politica o legge, ma anche aver maturato un’esperienza qualificata di 3 anni nell’ultimo quinquennio in: contrattualistica pubblica; obblighi di trasparenza; ecc.

Per quanto riguarda il secondo profilo ( quello per funzionari economici-statistici), invece, è richiesta la laurea magistrale in fisica, finanza, matematica e scienze economico-aziendali. Si richiede anche un’esperienza di 3 anni nell’ultimo quinquennio in materia economica

L'iter della selezione prevede vari step: prove preselettiva, scritta e orale

Il concorso si articola attraverso varie prove. Inizialmente è prevista una prova preselettiva ma eventuale. Segue poi una prova scritta a carattere teorico-pratica distinta per i codici concorso e una prova orale. In ultimo c'è la valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso. La prova orale può essere svolta in videoconferenza. Il punteggio massimo attribuibile è di 80 punti determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Viene determinato in tal modo: 50 punti massimo sono conseguibili per la prova teorico-pratica scritta, con un punteggio minimo di 35 punti, 20 punti massimo sono conseguibili per la prova orale, con un punteggio minimo di 14 punti; 10 punti sono attribuiti dopo la valutazione dei titoli.

Sede di lavoro e le mansioni previste

La sede di lavoro è esclusivamente Roma. I vincitori saranno assunti inizialmente in prova per 6 mesi. Fra le mansioni previste ci sono la vigilanza sui contratti pubblici e sul sistema di qualificazione degli operatori economici, la vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti.

Gli stessi svolgeranno funzioni consultive attraverso l'emanazione di pareri sulla normativa e pareri di precontenzioso, anche con carattere vincolante. Lo stipendio è di circa 2500 euro al mese netto oltre bonus e premi annuali.