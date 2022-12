Enel continua la campagna di recruiting a tempo indeterminato di nuovi laureati anche con laurea triennale. La ricerca è aperta ad entrambi i sessi non sono previsti limiti d'età. Le figure professionali ricercate sono tra le altre anche esperti tecnici, controller, responsabili amministrativi saranno impiegate nella multinazionale dell’energia su tutto il territorio nazionale.

Occorre però tener d'occhio però le date di scadenza presenti sulle Offerte di lavoro che vanno dal 15 dicembre al 3 gennaio. Si può infatti consultare la pagina delle posizioni aperte del sito web aziendale, nella sezione 'Opportunità di lavoro in Italia'.

Iter della selezione: intervista telefonico e colloquio

Dopo aver letto l'annuncio che più interessa occorre cliccare sul pulsante in alto a destra 'candidati'. L'iter della selezione prevede una breve intervista telefonica, finalizzata a fissare un incontro per colloquio dal vivo, in cui si approfondiscono le motivazioni, le competenze e le eventuali esperienze pregresse.

Offerte di lavoro per laureati : cercasi esperti tecnici, controller, responsabili amministrativi

La selezione riguarda principalmente: esperti tecnici con conoscenze tecniche sulla generazione di energia distribuita e sulla tecnologia delle fonti rinnovabili con particolare attenzione al fotovoltaico e con almeno cinque anni di esperienza nello sviluppo/progettazione/costruzione relativa all'energia.

Si richiedono buone capacità comunicative e relazionali, attitudine al lavoro in team e al problem solving; obiettivi di forti impegno e determinazione e bisogna esser disponibili a trasferte. Si offre contratto a tempo indeterminato a Roma o Milano e possibilità di lavoro da remoto. L'offerta scade il 21 dicembre.

Si cercano ancora IT Internal Auditor che si occuperanno di identificare e valutare i rischi sui processi aziendali e dell'aggiornamento sulla base delle evidenze rilevate nello svolgimento delle attività.

Ancora dovranno redigere i rapporti di audit e fornire supporto al monitoraggio dei relativi piani delle azioni correttive. Si richiede una Laurea triennale in discipline scientifiche (preferibilmente Ingegneria, Informatica, ecc.).. Si offre un contratto a tempo indeterminato a Roma. Tale offerta scade il 15 dicembre. Un'altra posizione disponibile è quella per Junior Group Treasury che si occuperà di supportare la gestione dei rischi di liquidità e di rischio cambio per tutte le società del Gruppo anche attraverso l’utilizzo di derivati finanziari. Dovrà monitorare le disponibilità e le esigenze finanziarie di breve termine e la relativa ottimizzazione. Si richiede la Laurea in discipline economico-finanziarie. La sede di lavoro è Roma. Si offre contratto a tempo indeterminato. L'offerta scade il 3 gennaio. Ancora si assume un Responsabile Finanza e Assicurazioni che di occupi di implementare la strategia finanziaria della società, che comprende le attività tesoreria, di corporate financing, di gestione del rischio finanziario e di assicurazione. Lo stesso dovrà gestire i rapporti con le istituzioni finanziarie, le banche, le Export Credit. Inoltre gestisce il programma di prevenzione delle perdite, le coperture assicurative e i principali sinistri. Si richiede Laurea Magistrale in Contabilità, Finanza o Economia; master o dottorato in materie finanziarie costituisce titolo preferenziale. La sede di lavoro è Milano/Roma. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Ancora si assume un Junior Risk Controller che supporterà il team nelle attività quotidiane, presiede, assicura e monitora l'applicazione delle Linee Guida e delle Procedure sui Rischi di Mercato, in particolare Rischi Finanziari, Merci e Credito. Prepara e gestisce la documentazione da inserire nel pacchetto per il Comitato Investimenti. Si richiede laurea in gestione aziendale, economia, ingegneria, finanza o studi quantitativi post-laurea. La sede di lavoro è Roma. L'offerta scade il 29 dicembre .

Si assumono Responsabili Amministrativi che dovranno supervisionare, organizzare e coordinare i servizi amministrativi e contabili della capogruppo. Inoltre dovranno assicurare la corretta gestione delle attività amministrative in base alle normative vigenti e curare i rapporti con gli altri organi di controllo e sovrintendere alla predisposizione dei bilanci di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo, ove necessario. Assicurano la puntuale esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali e la redazione delle dichiarazioni fiscali. Supportano le funzioni competenti nelle operazioni straordinarie e di copertura dei rischi finanziari. Si richiede la Laurea anche triennale in Economia. L'offerta scade il 30 dicembre La sede di lavoro è Milano/Roma. Si offre Contratto a Tempo Indeterminato.

Infine si reclutano anche Specialisti in finanza strutturata e di progetto. Le risorse dovranno rivedere i modelli finanziari delle strutture finanziarie proposte, collaborare con altri dipartimenti interni per garantire un processo regolare verso la chiusura finanziaria; interagire con potenziali partner finanziari, lavorare su strutture di finanziamento efficienti per aumentare il valore dei progetti esistenti. Si richiede minimo 5 anni di esperienza nel campo del project finance. Occorre aver conseguito Laurea triennale in gestione aziendale, economia, ingegneria, finanza (o area di interesse simile) o studi quantitativi post-laurea. Le sedi sono in tutt'Italia. Si offre contratto a tempo indeterminato. Tale offerta scade il 3 gennaio.